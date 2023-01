CANE DA TARTUFO? NO, DA PISELLO! - UN UOMO LANCIA UN RAMO AL SUO CANE E L'ANIMALE GLI RIPORTA INDIETRO UN...VIBRATORE - IL PADRONE HA RACCONTATO DI AVER PORTATO IL SUO GOLDEN RETRIVER A CORRERE E DOPO AVER LANCIATO IL BASTONE, LO HA TROVATO CON IL PISELLONE TRA I DENTI: “ESSENDO UN CANE DA RIPORTO RACCOGLIE PRATICAMENTE TUTTO CIÒ CHE TROVA. QUANDO È TORNATO HO NOTATO CHE…"

CANE CON SEX TOY

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

Manuel Barcia e il suo cane, un golden retriver di nome Ahsoka, erano usciti per la loro solita passeggiata pomeridiana. Il padrone come al solito ha lanciato un ramo al suo cane in modo che poi Ahsoka glielo potesse riportare. Il suo amico a quattro zampe ha però, fatto ritorno con un sex toy di grandi dimensioni. […]

LA VICENDA

[…] è successo ad Horsforth, Leeds nel West Yorkshire in Inghilterra […]. I due si trovavano in mezzo ad un campo in cui l'uomo porta sempre a correre il suo golden retriver. […]

sex toys

Ai microfoni del Daily Star, Manuel Barcia ha detto: «Ahsoka porta sempre con sé un bastone o qualcosa di simile. Essendo un cane da riporto raccoglie praticamente tutto ciò che trova. Le avevo lanciato un bastone ma quando è tornato ho notato che stava mordendo un altro oggetto. Quando ho visto che si trattava di un sex toy ho riso per cinque minuti».