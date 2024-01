9 gen 2024 18:09

I CANI SONO I NUOVI FIGLI - IN ARGENTINA, I GIUDICI HANNO RICONOSCIUTO A UN CANE, DI UNA COPPIA DIVORZIATA, IL DIRITTO DI VISITA A ENTRAMBI PADRONI: "È COME UN MEMBRO DI FAMIGLIA" - IL BASSOTTO "POPE" VIVEVA CON L'UOMO CHE, DOPO LA SEPARAZIONE, AVEVA VIETATO ALL'EX MOGLIE DI VISITARLO - A QUEL PUNTO LA DONNA SI È RIVOLTA AL TRIBUNALE PER FAR VALERE LE SUE RAGIONI...