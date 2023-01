23 gen 2023 16:10

LA CANNA TI INGANNA! – IN BRIANZA UN UOMO HA CHIAMATO IL 112 DIECI VOLTE PER CHIEDERE AIUTO VISTO CHE, SECONDO LUI, C’ERANO DEI LADRI IN CASA. IN REALTÀ NON C’ERA NESSUNO, LUI DOPO ESSERSI FATTO UN CANNONE SE LI È IMMAGINATI E SI È RIVOLTO ALLE FORZE DELL'ORDINE - I CARABINIERI NON HANNO TROVATO NESSUN MALVIVENTE IN CASA MA SOLO UNA DOSE DI HASHISH, L’UOMO VERRÀ DENUNCIATO PER PROCURATO ALLARME…