(AGENPARL) - L'Ucraina vota per legalizzare la marijuana. «Aiuta ad alleviare lo stress derivante dalla guerra con la Russia» [lid] Il parlamento ucraino ha votato martedì per legalizzare la marijuana medica, dopo che la guerra con la Russia ha lasciato migliaia di persone con disturbo da stress post-traumatico che molti credono potrebbe essere alleviato dal farmaco.

La nuova legge, che entrerà in vigore tra sei mesi e che consente anche l'uso della cannabis per fini scientifici e industriali, è stata approvata con 248 voti nel parlamento di 401 seggi di Kiev. Una ripartizione completa del voto non è stata immediatamente disponibile. La legge è stata proposta dal primo ministro Denys Smyhal. In Ucraina si discute da tempo sulla possibile legalizzazione della marijuana medica. Molte persone si sono espresse a favore dei benefici che il trattamento può apportare, mentre altri temevano che la legalizzazione della marijuana medica avrebbe portato ad un afflusso di droga nelle strade delle città ucraine.

Il dibattito ha acquisito nuovo slancio dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022. Le forze del Cremlino hanno ripetutamente utilizzato potenti missili per colpire obiettivi civili in tutto il paese, con conseguenze devastanti. Si ritiene che molte persone soffrano di stress e ansia. La legislazione impone severi controlli sulla produzione e distribuzione della cannabis. Per ottenere qualsiasi medicinale contenente cannabis sarà necessaria la prescrizione del medico. L’uso ricreativo della cannabis rimane un reato.

