CANTA CHE TE LE SUONO – LA POLIZIA HA ARRESTATO IL TRAPPER “BLACKBABY” CON L’ACCUSA DI RAPINA E LESIONI - A MILANO IL CANTANTE, INSIEME AD ALTRI QUATTRO AMICI, AVREBBE AGGREDITO UN 26ENNE CHE STAVA TORNANDO A CASA DA LAVORO PER RUBARGLI IL MONOPATTINO ELETTRICO – LA VITTIMA HA RICONOSCIUTO IL SUO AGGRESSORE GRAZIE A UN SUO VIDEO MUSICALE CHE “BLACKBABY” HA PUBBLICATO IN RETE - VIDEO!

Estratto da www.repubblica.it

Blackbaby 2

La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di cinque giovani, un minorenne e quattro tra i 19 e 28 anni, ritenuti responsabili di rapina e lesioni aggravate in concorso. Decisivo per la indagini il fatto che la vittima abbia riconosciuto in un video musicale pubblicato su un social tre degli aggressori tra i quali il trapper Blackbaby, 28enne brasiliano.

Blackbaby 1

Le indagini svolte dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno preso il via dalla rapina nei confronti di un cittadino egiziano di 26 anni alle prime ore di sabato 22 gennaio 2022 in via Giambellino. Verso le ore 03.30 i cinque ragazzi hanno fermato la vittima, che era sul suo monopattino elettrico, per impossessarsi del mezzo e, per la reazione del 26enne che stava tornando a casa da lavoro, l’hanno aggredito con calci e pugni procurandogli le fratture del naso e del perone, derubandolo anche di 300 euro in contanti e di un paio di cuffie wireless. […]

Blackbaby Blackbaby