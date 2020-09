BONACCINI E’ IL CAVALLO DI TROIA DI RENZI NEL PD - IL GOVERNATORE TENDE LA MANO A MATTEUCCIO (“RIENTRI CON BERSANI NEL PARTITO”) - GORI, MARCUCCI E NARDELLA PRONTI A SOSTENERLO PER LA SEGRETERIA - SE ZINGARETTI TACE, I PARLAMENTARI DEL SUO ENTOURAGE SI DANNO DI GOMITO, “BONACCINI C' È CASCATO. NON SARÀ UN CASO CHE LA SCUOLA DI POLITICA DI RENZI L' ABBIA INAUGURATA PROPRIO LUI...”