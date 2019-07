CANZONI STONATE – IL FATTO DI ESSERE UN VIP NON È GARANZIA DI SUCCESSO NEL MONDO DELLA MUSICA: E LO SANNO BENE LE STAR DI HOLLYWOOD CHE HANNO VISTO INFRANGERE I LORO SOGNI DI GLORIA CONTRO UN MURO DI INSUCCESSO E INDIFFERENZA – DOPO DUE ALBUM SCARLETT JOHANNSON HA DETTO ADDIO ALLA CARRIERA DA SOLISTA, ROBERT DOWNEY JR. HA PRESO UNA BATOSTA NON DA POCO E NAOMI CAMPBELL…(VIDEO)

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Nessuna garanzia di successo

scarlett johannson

Il fatto di essere già una celebrità in un altro campo - che si tratti di cinema, sport o moda - non garantisce automaticamente il successo in ambito musicale.

E le star di questo elenco, stilato dal sito INSIDER, ne sono la conferma, perché pur avendo alle spalle una carriera stellare, quando hanno però voluto assecondare le loro aspirazioni canore, hanno fatto clamorosamente flop. (nella foto, Kim Kardashian, Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow).

Scarlett Johannson

Fra il 2008 e il 2009 l'attrice ha pubblicato due album - uno solista, dal titolo «Anywhere I Lay My Head», con cover di Tom Waits, e l'altro in collaborazione con Pete Yorn - e ha cantato in alcune colonne sonore.

ryan gosling

Kobe Bryant

L'ex stella dei Lakers faceva parte di un gruppo rap chiamato CHEIZAW e messo sotto contratto dalla Sony Entertainment. Complice la sfolgorante carriera in NBA, l'etichetta ha spostato l'attenzione sul solo Bryant, ma quando il singolo «K.O.B.E.» non ha fatto centro, l'album «Visions» - di cui era già stata fissata la data d'uscita - non è mai stato pubblicato e alla fine del 2000 Bryant è stato fatto fuori dalla Sony.

Tyra Banks

russell crowe

Il primo e unico singolo della celebre modella - «Shake Ya Body» - ha visto la luce nel 2004, ma è passato senza lasciare pressoché traccia nel firmamento musicale.

Lindsay Lohan

Avendo messo in mostra delle buone abilità canore quando aveva registrato le colonne sonore di «Quel pazzo venerdì» e di «Quanto è difficile essere teenager!», per l'attrice il passaggio alla musica è stato quasi scontato.

Ma se il primo album, «Speak», è stato un discreto successo, arrivando alla quarta posizione nelle classifiche di Billboard, il secondo, «A Little More Personal (Raw)», non è andato altrettanto bene e dopo l'uscita di un singolo nel 2008, la carriera musicale della Lohan è definitamente naufragata.

robert downey jr.

Jennifer Love Hewitt

Già famosa grazie alla serie tv «Ghost Whisperer - Presenze», l'attrice ha voluto provare a diventare anche una cantante. Messa sotto contratto dalla Atlantic Records, fra il 1995 e il 1996 ha pubblicato due album, entrambi dei flop.

Scaricata dalla casa discografica, anni dopo ci ha riprovato con la Jive Records: l'album «BareNaked» del 2002 è stato l'unico a entrare in classifica (al 37° posto), mentre il singolo di maggior successo è stato «How Do I Deal», arrivato alla posizione numero 59.

naomi campbell

Robert Downey Jr.

Spinto dai buoni riscontri ottenuti dalle colonne sonore in cui aveva cantato e, soprattutto, dalla sua cover di «River» di Joni Mitchell nello show tv «Ally McBeal», nel 2004 l'attore ha provato a pubblicare un album - «The Futurist» - che non ha però avuto successo. E qui si è chiusa la carriera musicale di Iron Man.

Brie Larson

Restando nell'universo Marvel, prima di conquistare l'Oscar, anche l'attrice ci aveva provato con la musica, pubblicando un album - «Finally Out of P.E.» e andando in tour con Jesse McCartney.

lindsay lohan

Tom Hardy

Nel 2011 l'attore ha rivelato un passato adolescenziale da rapper, pur non avendo mai pubblicato nulla. Ma si sa che in rete si trova tutto e infatti nel 2018 è spuntata una vecchia registrazione su Reddit (ora però rimossa).

Kim Kardashian

La parabola musicale della socialite risale al 2011 ed è durata il tempo di un singolo - «Jam (Turn It Up)» - e del relativo video. Tre anni dopo ha confessato di essersi pentita di quel progetto, i cui proventi sono comunque andati a favore del St. Jude Children's Research Hospital.

kobe bryant

Heidi Montag

Malgrado la star tv avesse investito quasi 2 milioni di dollari in tre anni per assecondare le sue velleità canore, il suo album d'esordio, «Superficial», è stato un flop clamoroso (appena 1.000 copie vendute nella prima settimana): cosa che l'ha convinta a desistere con la musica.

Ryan Gosling

L'attore e il suo amico Zach Shields hanno formato un gruppo chiamato Dead Man's Bones, che nel 2009 ha pure pubblicato un album dal titolo omonimo, ma il progetto musicale si è poi arenato. Gosling ha comunque potuto mettere in mostra le sue abilità di cantante nel film premio Oscar «La La Land» del 2016.

kim kardashian

Bruce Willis

Nel 1987 l'attore ha pubblicato il suo primo album di R&B, «The Return of Bruno», pieno di collaborazioni prestigiose (The Pointer Sisters; The Temptations) e arrivato fino alla posizione numero 14 della classifica di Billboard. Un successo che non ha però replicato con il secondo lavoro, uscito nel 1998.

Gwyneth Paltrow

L'attrice ha al suo attivo un paio di singoli (cover di altri artisti) ma nessun album e nel 2010 ha usato le sue abilità vocali per il film «Country Strong» e successivamente anche in «Glee».

jennifer love hewitt

Eddie Murphy

L'attore comico ha pubblicato ben cinque album nella sua carriera e il primo in studio - «How Could It Be» - è stato quello di maggior successo, visto che è arrivato alla posizione numero 26 nella classifica di Billboard. Nel 2013 è tornato in studio per un nuovo lavoro - «9» - che però non ha mai visto la luce, mentre due anni più tardi è entrato nelle classifiche reggae con il singolo «Oh Jah Jah».

shaquille o'neal

Alyssa Milano

L'attrice ha firmato un contratto con un'etichetta musicale giapponese per quattro album, l'ultimo dei quali è uscito in Giappone nel 1992, ma non era interessata a tentare la carriera musicale anche negli Stati Uniti.

Russell Crowe

heidi montag

Sebbene faccia musica dagli anni Ottanta, quando si esibiva con il nome d'arte di Russ le Roq, Crowe ha sicuramente avuto più successo come attore che come cantante. Dopo aver formato i Roman Antix con un amico, poi diventati 30 Odd Foot of Grunts, ha pubblicato tre album (l'ultimo nel 2003) e fatto alcuni tour con la band, prima che si sciogliesse nel 2005. Dopo l'esperienza con i Russell Crowe and the Ordinary Fear of God, oggi l'ex Gladiatore fa parte degli Indoor Garden Party.

jada pinkett smith

Emma Roberts

A dispetto del 10° posto nella classifica per bambini di Billboard ottenuto dal suo album «Unfabulous and More» del 2005, da allora l'attrice non ha più fatto musica.

Jada Pinkett Smith

Da sempre fan dell'heavy-metal, l'attrice ha dato vita alla band metal Wicked Wisdom, che nel 2006 ha pubblicato un album dal titolo omonimo. Ma i fan del genere non hanno gradito e sono arrivate persino delle minacce di morte. Dopo un tour nel 2013 e alcune esibizioni lo scorso anno, non sembrano però esserci altri progetti all'orizzonte.

gwyneth paltrow

Shaquille O'Neal

Uomo dagli innumerevoli talenti, l'ex stella NBA ha debuttato sulla scena rap nel 1993, con il primo album «Shaq Diesel», arrivato alla posizione numero 25 delle classifiche. Negli anni ha poi lavorato con rapper del calibro di The Notorious B.I.G e alla fine ha pubblicato quattro album (il quinto doveva uscire nel 2001, ma è stato cancellato).

emma roberts

Naomi Campbell

Quando ha tentato la carriera musicale nel 1994, la modella è stata massacrata dalla critica: il suo primo e unico album, «Baby Woman» ha infatti venduto appena 175 copie nelle prime due settimane d'uscita. Malgrado il flop, la Campbell non ha però chiuso del tutto con la musica, visto che è apparsa nei video di Madonna, Jay Z e Duran Duran.

eddie murphy bruce willis alyssa milano tom hardy brie larson

tyra banks