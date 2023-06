emmanuel e brigitte macron al concerto di elton john mentre la francia brucia

FRANCIA: 249 FERITI NELLA NOTTE FRA LE FORZE DELL'ORDINE

(ANSA-AFP) - Il ministero francese dell'Interno ha reso noto che nei disordini della scorsa notte sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi. In previsione dei disordini, 40.000 agenti delle forze dell'ordine erano stati mobilitati, 5.000 dei quali a Parigi. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

A PARIGI APPICCATI 1.569 INCENDI STANOTTE, DISTRUTTI 21 BUS

(ANSA) - Oltre 1.500 incendi sono stati appiccati a Parigi e dintorni in questa terza notte di proteste per l'uccisione di un adolescente da parte della polizia. Lo ha reso noto la prefettura di Parigi, parlando di 1.569 incendi in totale, 640 di cassonetti dati alle fiamme, 5 di materiale di cantieri e 21 di autobus. "Indignazione e disgusto" sono stati espressi dal ministro dei Trasporti, Clément Beaune, che ha confermato la distruzione dei mezzi pubblici, 12 dei quali nel deposito di Aubervilliers, alle porte della capitale. Per la giornata e la serata di oggi, i mezzi pubblici parigini in superficie saranno fortemente ridotti a causa dei danneggiamenti.

scontri a parigi dopo la morte di nahel 3

FRANCIA: RASSEMBLEMENT NATIONAL CHIEDE STATO EMERGENZA

(ANSA) - Il Rassemblement National di Marine Le Pen ha chiesto oggi, attraverso il suo vicepresidente dell'Assemblée Natoinale, Sébastien Chenu, l'instaurazione dello stato d'emergenza e del coprifuoco nei quartieri che sono stati per la terza volta stanotte teatro di scontri, violenze e saccheggi. Ieri, il governo ha escluso "per il momento" la dichiarazione dello stato d'emergenza, chiesto fra gli altri dal presidente dei Républicains, Eric Ciotti, e dal polemista di estrema destra, Eric Zemmour.

FRANCIA: ZEMMOUR, 'SERVE UNA REPRESSIONE FEROCE

(ANSA) - Il presidente di 'Reconquete', il polemista di estrema destra Eric Zemmour, ha invocato stamattina il principio di una "repressione feroce" contro gli autori delle violenze che si sono prodotte in tutta la Francia, da lui descritte come "avvisaglie di una guerra civile, una guerra etnica".

scontri a parigi dopo la morte di nahel 4

"Serve una repressione feroce, è la repressione che fa paura - ha dichiarato l'ex candidato alle presidenziali ai microfoni d i Europe 1 - siamo alle avvisaglie di una guerra civile, lo vediamo", una "guerra etnica, una guerra razziale". "Vediamo le forze in campo - ha continuato - io penso che serva qualcuno che sia ben determinato e fermo al potere. Per Zemmour, i circa 40.000 poliziotti e gendarmi schierati in nottata "sono stati travolti" dalle violenze ed "hanno ordine di non opporsi. C'è paura che ci siano dei morti, c'è paura che gli scontri degenerino. Lo stato cede e si piega".

PARIGI BRUCIA NAHEL

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “la Stampa”

autobus distrutti a parigi

Le colonne di fumo che si innalzano dalle carcasse delle macchine in fiamme oscurano il cielo già a metà pomeriggio, mentre gli agenti in assetto antisommossa continuano a caricare per disperdere la folla, che continua a brandire cartelloni con scritto «Giustizia per Nahel» o «La polizia uccide». Eppure, sarebbe dovuta essere una «marcia bianca» quella che si è tenuta ieri a Nanterre, nello stesso comune alle porte di Parigi dove martedì un 17enne alla guida di un auto è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da un poliziotto durante un controllo.

scontri a parigi dopo la morte di nahel 5

Proprio nel suo ricordo, la madre del ragazzo, Mounia, ha indetto la manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 6.200 persone secondo la prefettura. Ma il corteo è degenerato […] in violenti scontri tra alcuni dei manifestanti e la polizia. Scene da guerriglia urbana con le forze dell'ordine che rispondono lanciando lacrimogeni […], cassonetti della spazzatura in fiamme, negozi incendiati e almeno una banca distrutta, con un bilancio finale di diversi feriti tra le forze dell'ordine e almeno una quindicina di fermi.

Un antipasto delle violenze scoppiate più tardi in alcune delle più importanti città di Francia, che per la terza sera di seguito sono diventate teatro di scontri e disordini.

Per questo il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha deciso di rafforzare il dispositivo di sicurezza dispiegando in tutto il Paese circa 40mila agenti, tra cui 5mila solamente nella regione parigina dell'Ile-de-France, dove autobus e tram non hanno effettuato corse notturne per il timore di nuove devastazioni dei mezzi come quelle avvenute la sera precedente.

nike store distrutto a parigi

In alcuni comuni fuori Parigi è stato decretato il coprifuoco. Scene da Paese sotto assedio, mentre l'Eliseo faceva sapere che da Bruxelles, dove si trovava per seguire il Consiglio europeo, il presidente Emmanuel Macron seguiva con attenzione la situazione dopo aver presieduto una cellula di crisi interministeriale al mattino e aver definito le violenze «ingiustificabili».

scontri a parigi dopo la morte di nahel 6

Nella zona del Vecchio Porto di Marsiglia a inizio serata erano circa 300 le persone che si erano radunate per fronteggiare la polizia prima che la zona venisse evacuata, mentre a Lille, Roubaix e Nanterre sono intervenute le teste di cuoio del Raid, spesso al fianco dell'unità speciale della Brigata di ricerca e intervento (Bri). A Lione è stato impiegato un elicottero per pattugliare dall'alto la città, mentre sui cieli della periferia a nord di Parigi sono stati inviati droni per controllare la situazione.

scontri a parigi dopo la morte di nahel 2

Alla fine il tanto temuto effetto contagio è arrivato e, secondo una nota dell'intelligence riportata da diversi media, è destinato ad allargarsi a macchia d'olio su tutto il territorio nelle «prossime notti», con una «generalizzazione» della violenza che comincia a preoccupare.

La morte del ragazzo ha funzionato da detonatore a una collera mai realmente sopita in certi angoli della République. Ma al momento per l'esecutivo è fuori discussione decretare lo stato di emergenza richiesto dalla destra. […]

