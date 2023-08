CAPALBIO, ADDIO. L'INTELLIGENCIJA ROSSA SI TRASFERISCE IN PUGLIA: È SPONGANO, NEL SALENTO, LA NUOVA META FREQUENTATA DAI PIÙ RADICAL CHIC DI TUTTI, QUELLI CHE CRITICAVANO CHI ANDAVA IN MAREMMA – A UNA FESTA CARLO FUORTES, CHE ANNUNCIA GRANDI COSE PER IL SAN CARLO DI NAPOLI, E BARBARA ALBERTI CHE STA SCRIVENDO PER RIZZOLI UN LIBRO/CATALOGO “SU COLORO CHE SI OPPONGONO”, CHIARA VALERIO E GIANCARLO DE CATALDO, MONICA GIANDOTTI CON IL MARITO STEFANO CAPPELLINI E LA GIORNALISTA GIOVANNA PANCHERI: “LA DIFFERENZA CON CAPALBIO È CHE QUI CI SONO MENO CAMICIE BIANCHE...”

Estratto dell'articolo di Giuseppe Fantasia per www.ilfoglio.it

spongano 2

Se Capalbio si spopola nelle due settimane con ferragosto di mezzo (Eolie e Grecia le mete preferite e per l’appunto anche la Puglia), qui la movida non smette mai

[…] Capalbio, in confronto […] sembra morta e non è detto che non sia un bene. […] pochissime cene, tra cui quella di Paola Sturchio del ristorante romano La Barchetta di Prati, con Margherita Buy, Lucrezia Lante della Rovere, lo shoe designer Diego Dolcini e il portavoce del sindaco Gualtieri, Luigi Coldagelli.

monica giandotti stefano cappellini

Non c’è stata la festa dell’architetto Tommaso Ziffer (“la faccio ogni due anni”), né i grandi parties dalla produttrice Maria Carolina Terzi dove potevi incontrare ancora, nella stessa serata, Barbara D’Urso (scatenatissima nelle danze) e Myrta Merlino con Marco Tardelli, Jas Gawronski e Chicco Testa, Pigi Battista, Roberto D’Antonio, Barbara Palombelli con o senza Rutelli, Iaia Forte e moltissimi altri.

Sono rimaste attive, almeno per ora, Jacaranda Caracciolo – con special guest l’ex curatore del Padiglione Italia alla Biennale d’Arte di Venezia Milovan Farronato, avvolto da abiti con scritte Gucci ovunque (l’eleganza) – e Monica Cirinnà, che non esce mai e fa la contadina di lusso nella sua fattoria con la famosa cuccia dove furono trovati i 24mila euro. Il migliore resta sempre Paolo Sorrentino che ha casa lì, ma non frequenta nessuno, se non chi dice lui. Una scelta da Oscar.

spongano 1

[…] si preferisce Spongano […] Tazio Puri Negri, ad esempio, la cui famiglia è proprietaria delle Terre di Sacra (esclusivi casali in affitto ed esperienze glamping nella riserva di Burano), che ogni anno, per il suo compleanno, vi organizza nei paraggi un rave party di tre giorni con musica fino all’alba infischiandosene degli uccelli e degli altri animali che la popolano. […]

livia azzariti

Se qualcuno, poche sere fa, ci avesse portato con una benda sugli occhi in quella che è stata poi definita la migliore festa salentina post ferragosto e ce l’avesse tolta, avremmo pensato di essere in una villa qualsiasi di Capalbio. “Con la differenza che qui ci sono meno camicie bianche”, ci suggerisce Giovanna Pancheri, poco distante da un ricco buffet home made ben adagiato su tovaglie colorate di Lisa Corti (“le riconoscete in tre”).

capalbio 1

Al buio e tra luci soffuse incontriamo la sceneggiatrice preferita da Nanni Moretti Francesca Marciano e Livia Azzariti, l’artista Giuseppe Ducrot e la cantautrice Chiara Civello, gli scrittori Chiara Valerio, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi, Giancarlo De Cataldo e Federica De Paolis, la conduttrice Monica Giandotti con il marito Stefano Cappellini.

[…]

Valeria Golino c’è stata, Maria Grazia Chiuri di Dior pure, anche perché nella Sartoria Calabrese (ma pugliese) fa realizzare il tessuto delle sue celebri borse. Da dietro un cespuglio spunta persino Paolo Repetti, fondatore di Stile Libero Einaudi con il compianto e amatissimo Severino Cesari e ci fa: “Ma state tutti qui?”.

chiara valerio

Decidiamo di prenderci un secondo gin-tonic e finiamo – complice il buio, tanto chic ma non aiuta in certi casi - nelle braccia di Carlo Fuortes, bagnandolo. […] Seduta su un divano in giardino, troviamo Barbara Alberti avvolta da un abito bianco e nero, elegantissima. […] Spongano sembra Capalbio? O lo è sempre stata e nessuno ce l’aveva detto? Le chiediamo. “Un po’ sì, non vi è dubbio”, fa lei. “Stasera ho perso il conto della gente che c’è”.

[…]

barbara alberti capalbio 2 carlo fuortes spongano 1 spongano 2 giovanna pancheri