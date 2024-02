13 feb 2024 13:01

CAPITALE CRIMINALE: DROGA, GOL E RAPIMENTI! ARRESTATI L'EX CALCIATORE DELLA ROMA PRIMAVERA, ABOUDRAMANE DIABY, E UN COMPLICE: SEQUESTRARONO DANILO VALERI, FIGLIO DI UNO SPACCIATORE DI SAN BASILIO NEL 2023 IN UN RISTORANTE A PONTE MILVIO (PER POI LIBERARLO LA MATTINA DOPO). IL MOVENTE ERA LEGATO A UN DEBITO DI DROGA - IL RAGAZZO RAPITO SI LIMITÒ A DIRE DI NON RICORDARE NULLA: "RAMMENTO DI ESSERMI SVEGLIATO IN UN TAXI LA MATTINA DOPO”