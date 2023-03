LA CAPITALE DELLE ESECUZIONI – TERZO OMICIDIO IN SEI GIORNI A ROMA: IERI SERA È STATO ASSASSINATO UN CINQUANTUNENNE, LUIGI FINIZIO, MENTRE STAVA FACENDO RIFORNIMENTO IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO DI TORPIGNATTARA – DUE SICARI SONO ARRIVATI A BORDO DI UNA MOTO E GLI HANNO SPARATO QUATTRO COLPI CON UNA PISTOLA SEMIAUTOMATICA – FINIZIO NON È UNA VITTIMA CASUALE: È IL COGNATO DI ANGELO SENESE, FRATELLO DI MICHELE DETTO “O’ PAZZO”...

Estratto da www.leggo.it

omicidio di luigi finizio in un distributore di benzina a torpignattara roma 9

Tre omicidi in sei giorni. Nella Capitale è allarme criminalità. Ieri sera, un’altra esecuzione in stile mafioso dove è stato assassinato il cinquantunenne Luigi Finizio. L’uomo stava facendo rifornimento in una stazione di servizio in via dei Ciceri, tra il Quadraro e Torpignattara, quando due uomini a bordo di una moto gli hanno sparato quattro volte.

[…] Finizio, già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga, è fratello di Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, fratello del boss detenuto Michele Senese detto 'O' Pazzo': è morto sul colpo, davanti al distributore di benzina poco distante da dove aveva fermato la Renault Clio Blu con il serbatoio della benzina aperto. […]

luigi finizio

[…] Venerdì sera a San Giovanni è stato ucciso Emanuele Costanza, chef conosciuto come Manuel Costa e titolare dell’osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio di 43 anni, originario della provincia di Caserta.

Mercoledì, sempre alla stessa ora degli ultimi due delitti, è stato ucciso a colpi di pistola il trentatreenne Roman Stafan Mihai. L’omicidio, ancora irrisolto, è avvenuto in via Francesco Selmi 9 con le stesse modalità di quello di ieri sera, con due killer su uno scooter che dopo averlo chiamato per nome hanno sparato uccidendolo.

