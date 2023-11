CAPITALE IN GINOCCHIO! COME SE NON BASTASSERO GIA’ I CANTIERI IN MEZZA CITTA’, ORA CI SI METTE ANCHE LA VORAGINE DI CORSO FRANCIA, CAUSATA DA UNA TUBATURA ROTTA, AD AUMENTARE IL CASINO A ROMA (NON DITE A GUALTIERI CHE DOVEVA ESSERE LA CITTA' DEI 15 MINUTI...) - ENTRAMBE LE CARREGGIATE SONO STATE CHIUSE. TRAFFICO IN TILT, BUS DEVIATI. LA ZONA E' RIMASTA PURESENZ'ACQUA – LA COMUNICAZIONE DELL’ACEA AI RESIDENTI - VIDEO

Valeria Costantini e Giuliano Benvegnù per roma.corriere.it

voragine di corso francia traffico

A causa di una tubatura rotta si è aperta una voragine su corso Francia: strada chiusa e traffico paralizzato. Un’enorme buca si è aperta all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia: a segnalare le prime crepe sull’asfalto sono stati alcuni operai che stavano lavorando in zona in quei minuti. Insieme al dissesto si sta verificando anche una pesante perdita d’acqua.

Sul posto sono intervenuti quindi i vigili del fuoco, la municipale e i tecnici di Acea per verificare i danni. La buca si sarebbe aperta sulla corsia che porta fuori Roma, ma entrambe le carreggiate sono state chiuse per gli accertamenti. Si sta lavorando per risolvere il guasto e capirne le cause, ma intanto nel quadrante la mobilità è in tilt. Caos anche sulle linee bus: Atac comunica che «causa dissesto del manto stradale in corso Francia le linee 200, 201 e 32 sono in ritardo o deviate».

roberto gualtieri a piazza del popolo

Acea Ato 2 in una nota precisa che «le squadre operative sono prontamente intervenute sul posto: sono state avviate le attività per la ricerca e la riparazione del danno, l’erogazione dell’acqua è quindi momentaneamente sospesa per le utenze che circondano l’area, chiusa al traffico». Sui tempi Acea spiega che «le operazioni proseguiranno senza sosta ed il ripristino delle condizioni di esercizio è previsto entro la tarda nottata al fine di contenere i disagi per i cittadini».

corso francia traffico causato dalla voragine

(...)