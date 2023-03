CAPITALE SEDATA – A ROMA I CARABINIERI HANNO ARRESTATO DUE DONNE CON L'ACCUSA DI AVER COMPIUTO 11 RAPINE A DANNI DI ANZIANI NEGLI ULTIMI SEI MESI – LE DUE SCEGLIEVANO COME VITTIME 80 E 90ENNI, LI NARCOTIZZAVANO E POI SACCHEGGIAVANO LE LORO CASE – IN QUESTO MODO AVEVANO ACCUMULATO UN BOTTINO DI 160MILA EURO TRA GIOIELLI E DENARO…

anziano narcotizzato e derubato

(ANSA) - Narcotizzavano le vittime, tutte persone anziane tra gli 80 e i 90 anni, per compiere rapine in casa. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, hanno arrestato due donne accusate di avere compiuto 11 rapine e un furto in abitazione commesse tra il settembre del 2022 e il marzo del 2023.

Il valore complessivo dei gioielli e del denaro portato via alle vittime ammonta, complessivamente, a circa 160 mila euro.

truffa anziani 1 carabinieri CARABINIERI ANZIANO DISPERATO