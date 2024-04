CAPITALE SPACCIATA - A ROMA, ALCUNI POLIZIOTTI CHE STAVANO ARRESTANDO UN PUSHER NIGERIANO, BECCATO CON ALCUNE DOSI DI COCAINA E DI HASHISH NEL BAULETTO DELLO SCOOTER (RUBATO), SONO STATI ACCERCHIATI DA 10 PERSONE, CHE HANNO LANCIATO SASSI E BOTTIGLIE CONTRO DI LORO - ALLA FINE È STATO NECESSARIO L'INTERVENTO DI ALTRE TRE PATTUGLIE PER SOCCORRERE I POLIZIOTTI E PER COMPLETARE IL FERMO…

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per "Il Messaggero"

pusher

Nel bauletto dello scooter rubato c'erano dosi di coca e hashish pronte per essere vendute. Ma quando gli agenti delle Volanti stavano procedendo con l'arresto ha iniziato a gridare aiuto attirando l'attenzione degli occupanti della vicina palazzina. In pochi istanti i poliziotti sono stati accerchiati da dieci persone che hanno iniziato a lanciare sassi e bottiglie. È stato necessario l'intervento di altre tre pattuglie per soccorrere i poliziotti finiti nel mirino della sassaiola e terminare le procedure dell'arresto.

L'ALLARME

L'allarme è scattato mercoledì sera intorno alla mezzanotte in via Tor Cervara, all'altezza di via di Vannina, nel VI municipio. […] mentre i poliziotti lo stavano accompagnando alla macchina, l'arrestato ha dato in escandescenza. Ha iniziato a gridare aiuto richiamando l'attenzione degli occupanti della vicina palazzina: «Aiutatemi mi vogliono arrestare, correte», ha urlato più volte.

PUSHER

In pochi secondi, alle grida di aiuto, ha risposto un gruppo di persone che ha accerchiato i due poliziotti. Nel tentativo di liberare il fermato, hanno lanciato sassi e bottiglie. Sono subito intervenute in supporto altre tre volanti e con l'arrivo degli altri poliziotti, la situazione dopo alcuni minuti è tornata alla normalità. Alla vista delle auto della polizia hanno iniziato a correre e hanno fatto perdere le loro tracce.

spaccio1

In manette è finito Aminu Y., straniero di origini nigeriane di 40 anni con precedenti per spaccio[…] «La zona dove gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti e poi l'arresto è monitorata da tempo perché è una delle nuove piazze dello spaccio nella Capitale. In particolare - precisano- la palazzina e alcuni capannoni occupati lungo via di Vannina dove sono stati eseguiti già diversi blitz».

Come hanno poi verificato anche gli agenti, pure l'arrestato sarebbe uno dei residenti abusivi di via di Vannina. «Quando è stato fermato - ipotizzano i poliziotti- stava andando a consegnare la droga a bordo dello scooter poi risultato rubato. Le grida hanno quindi attirato gli occupanti che sono corsi in suo aiuto.