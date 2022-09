CAPITALE UNGULATA – FATE SAPERE AL SINDACO GUALTIERI CHE QUESTA MATTINA UNA FAMIGLIA DI UNA DECINA DI CINGHIALI, PER NULLA INTIMORITI DALLA PRESENZA DEI CITTADINI, STAVA PASSEGGIANDO DAVANTI A VILLA CARPEGNA, NEL QUARTIERE ROMANO AURELIO – NEGLI ULTIMI DUE MESI LE SEGNALAZIONI DEGLI UNGULATI NELLA CITTÀ ETERNA SI SONO MOLTIPLICATE…

(AGI) – E' sempre piu' emergenza cinghiali nel quadrante nord-ovest di Roma. Questa mattina una famiglia di una decina di suidi, per nulla intimoriti dalla presenza dei cittadini, stavano passeggiando davanti a Villa Carpegna in direzione di via Gregorio VII, nel quartiere romano Aurelio. Diverse le segnalazioni dei cittadini, molti in giro per portare a spasso i cani, sempre piu' preoccupati dalla presenza dei cinghiali.

L'episodio arriva a 15 giorni da quello che ha visto protagonista un'altra famiglia di animali: in questo caso i cinghiali - una famiglia di 12 esemplari - percorrevano via Baldo degli Ubaldi, in direzione piazza Irnerio. Qualche giorno prima, invece, un altro gruppo passeggiava su Mattia Battistini, all'altezza dell'Isola Ecologica, nel quartiere Primavalle, rovistando nelle buste della spazzatura posizionate nei pressi dei cassonetti.

A luglio scorso un'altra famiglia di cinghiali era stata avvistata in via Monti di Creta, davanti all'ospedale IDI, a pochi passi da San Pietro. Episodi analoghi sono avvenuti nel quartiere Prati, a Trionfale e in via della Camilluccia.

