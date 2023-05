CAPITALE UNGULATA - A ROMA, UNA DONNA È FINITA IN OSPEDALE DOPO ESSERE STATA INSEGUITA DA UN BRANCO DI CINGHIALI MENTRE STAVA PORTANDO A SPASSO IL SUO CANE: "ERANO SEI CON TRE CUCCIOLI. SONO SCAPPATA URLANDO, SONO CADUTA PER TERRA E HO SBATTUTO LA TESTA. IN CHE CITTÀ VIVIAMO? STA DIVENTANDO INVIVIBILE. AL PRONTO SOCCORSO MI HANNO DETTO CHE È UN CONTINUO DI PERSONE AGGREDITE DA CINGHIALI…"

donna aggredita da cinghiali a roma

Estratto dell'articolo di Veronica Cursi per “il Messaggero”

«Sono una miracolata». Francesca Gattoni Celli, 50 anni, è solo l'ultima vittima di un attacco da parte di un branco di cinghiali a Roma Nord. Ed è ancora sotto choc. Mercoledì sera stava portando a passeggio il suo cane sotto casa, su via Trionfale, quando si è trovata faccia a faccia con un branco di cinghiali. Non uno. Ma sei animali enormi con tre cuccioli al seguito che hanno cominciato a rincorrerla. Per scappare e mettere in salvo lei e il suo cane, un meticcio di taglia media, è caduta sbattendo la testa per terra e ha passato la notte al pronto soccorso. […]

donna aggredita da cinghiali a roma

IL RACCONTO

«Ero al telefono con una mia amica quando all'altezza della chiesa di San Francesco il mio cane si è girato improvvisamente - racconta - Aveva il pelo alzato e ha cominciato ad abbaiare. Credevo ci fosse un altro cane, invece, mi sono girata e ho visto 6 cinghiali con 3 cuccioli. Erano enormi. Gli animali hanno cominciato ad inseguirmi, correvano verso di me. Sono scappata urlando, il cane aveva paura, continuava ad abbaiare, a un certo punto mi ha tirato talmente forte che sono caduta per terra e ho sbattuto la testa e il braccio su un gradino. Il cellulare è caduto, ho perso il guinzaglio e il mio cane è scappato. Ero immobilizzata dalla paura. Non riuscivo a muovermi».

LA NOTTATA

CINGHIALI

Per fortuna le sue urla hanno attirato l'attenzione di qualche passante. «Appena sono arrivate delle persone i cinghiali sono scappati. […]». Francesca è finita al pronto soccorso dove le sono stati riscontrati 3 giorni di prognosi per trauma cranico e trauma al gomito. E ha rischiato anche di non ritrovare più il suo cane.

[...] «È assurdo rischiare la vita perché si sta portando a spasso il cane o si va a buttare la spazzatura sotto casa. Ma in che città viviamo? Questa zona sta diventando invivibile. Cosa aspettando ad intervenire prima che succeda qualcosa di davvero grave? Al pronto soccorso mi hanno detto che è un continuo di persone aggredite da cinghiali. Arrivano dalla Camilluccia, da via Cortina d'Ampezzo. Sono un'animalista, quello che chiedo è che facessero un piano per spostare questi animali in luoghi verdi più sicuri[…]

cinghiali in piazza trilussa a roma 7 cinghiali sul lungotevere a roma cinghiale a roma 1 cinghiale gabbie per cinghiali cinghiale a roma 2 cinghiali roma