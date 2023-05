3 mag 2023 12:29

CAPITALISMO PARACULO – TINDER HA DECISO DI LASCIARE LA RUSSIA DOPO PIÙ DI UN ANNO DALL’INVASIONE IN UCRAINA – JEFF PERKINS, DIRETTORE ESECUTIVO DI FRIENDS FIDUCIARY, AZIONISTA DI MATCH GROUP, TUONA: “NON È UNA BUONA IDEA CONTINUARE LE OPERAZIONI IN UNA NAZIONE IN CUI IL CAPO DI STATO È STATO INCRIMINATO DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE” – E PERCHE' CI HANNO MESSO UN ANNO AD ACCORGERSENE? LASCIANO ORA LA RUSSIA PERCHE' FANNO POCHI AFFARI?