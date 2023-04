24 apr 2023 08:27

IL CAPO DEL GRUPPO WAGNER, YEVGENY PRIGOZHIN, HA DETTO CHE ORA ISTRUIRÀ I SUOI MERCENARI A NON FARE PRIGIONIERI - "UCCIDEREMO TUTTI SUL CAMPO DI BATTAGLIA!", HA DETTO IN UN AUDIO SUL SUO CANALE TELEGRAM, CITATO DAL KYIV INDEPENDENT. LA DECISIONE DI PRIGOZHIN ARRIVEREBBE A SEGUITO DELLA CONDIVISIONE SUI CANALI SOCIAL DELLA WAGNER DI UNA PRESUNTA CONVERSAZIONE TRA DUE SOLDATI UCRAINI, CHE DISCUTEVANO DI SPARARE A UN PRIGIONIERO DI GUERRA MA LA VERIDICITÀ DI QUESTO AUDIO NON È STATA CONFERMATA…