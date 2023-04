IL CAPO DEI MERCENARI WAGNER COMBATTE LA SUA GUERRA – EVGENY PRIGOZHIN STAREBBE CREANDO LE CONDIZIONI PER “SFRUTTARE” UN FALLIMENTO MILITARE RUSSO. ECCO PERCHÉ AVVERTE A PIÙ RIPRESE DELLA DEBOLEZZA DELL’ESERCITO “UFFICIALE” DI PUTIN, ARRIVANDO A SOSTENERE CHE LA “CONTROFFENSIVA UCRAINA AVRÀ SUCCESSO” – L’ATTACCO ALL’ELITE, CHE L’HA MESSO ALL’ANGOLO, E IL REPORT DEL THINK TANK USA ISW

(ANSA) - Il fondatore della milizia privata Wagner Yevgeny Prigozhin sta creando le condizioni per sfruttare un eventuale fallimento militare russo se la prevista controffensiva ucraina avrà successo.

Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war) riportando un discorso fatto ieri da Prigozhin. Prigozhin ha affermato che "la prossima controffensiva ucraina ha più probabilità di successo che di fallimento".

E ha avvertito che un egoistico "Stato profondo" russo (che definisce come "una comunità di élite vicine allo Stato che operano indipendentemente dalla leadership politica e hanno stretti legami e una propria agenda") è attualmente in crisi a causa degli insuccessi dell'esercito della Federazione nel garantire una vittoria in tempi rapidi.

Prigozhin ha accusato i membri di questo Stato profondo, inseriti nella burocrazia russa, di sabotare deliberatamente il successo russo nella guerra, perché cercano di riprendere la loro vita privilegiata e confortevole. Quindi ha affermato che questi "nemici interni" dello Stato profondo russo spingeranno il Cremlino a "fare gravi concessioni", che equivalgono a "tradire gli interessi russi", compresa la possibilità di restituire all'Ucraina il territorio ucraino occupato.

