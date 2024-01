IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN, È IN CURA PER UN CANCRO ALLA PROSTATA – L'OSPEDALE DI WASHINGTON HA CHIARITO IL GIALLO SULLA SALUTE DEL SEGRETARIO ALLA DIFESA AMERICANO, DIVENTATO UN CASO POLITICO PERCHÉ JOE BIDEN NON ERA STATO AVVERTITO DEL RICOVERO – AUSTIN È STATO OPERATO LO SCORSO 22 DICEMBRE, MA ALL'INTERVENTO È SEGUITA UN’INFEZIONE ALLE VIE URINARIE – LE POLEMICHE DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE

(AGI) - Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, è in cura per un cancro. Lo ha reso noto il Pentagono. Austin, la cui recente ospedalizzazione è stata resa pubblica in ritardo, provocando una polemica, è in cura per un tumore alla prostata, spiegano i medici citati dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti, riconosciuta all'inizio di dicembre dai medici e operata il 22 dicembre. "Il suo cancro è stato diagnosticato precocemente e la sua prognosi è eccellente", hanno assicurato in un comunicato.

JOE BIDEN E LLOYD AUSTIN

Joe Biden è stato informato solo oggi, lo riferisce un portavoce della Casa Bianca. "Non è l'ideale che una situazione del genere duri così a lungo senza che il comandante in capo ne sia a conoscenza", ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, mentre la polemica sale sull'assenza di comunicazione intorno a due ricoveri del ministro della Difesa.

La Casa Bianca non sapeva che lo scorso dicembre il capo del Pentagono si fosse sottoposto a un intervento chirurgico in anestesia totale. Lo ha detto il portavoce, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo il ricovero in gran segreto del segretario alla Difesa.

