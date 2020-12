CAPODANNATI, ATTENTI AGLI SPIONI: E' PARTITA LA CACCIA ALLE FESTE CLANDESTINE DI CAPODANNO – ECCO COSA SI PUO’ FARE (E NON FARE) NELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO - MOLTI GENITORI SONO IN APPRENSIONE PERCHÉ IN QUESTI GIORNI, SBIRCIANDO NEI LORO PROFILI SOCIAL, SI SONO ACCORTI CHE I FIGLIOLI STANNO APPARECCHIANDO IL SUPER-CAPODANNO ALLA CHETICHELLA CON AMICI E ASSEMBRAMENTI IN QUALCHE B&B - ED È BOOM PER LE ORDINAZIONI DI PESCE

Michele Sasso per "la Stampa"

CAPODANNO 2021

L'Italia si prepara alla notte di San Silvestro. Diversa a causa Covid, con un aumento dei controlli per evitare assembramenti, feste con tanti ospiti e party abusivi e in molte città anche ordinanze ad hoc che vietano i fuochi d' artificio. Sarà inevitabilmente un Capodanno in tono minore, con molte restrizioni e divieti per evitare di ripetere gli errori dell' estate scorsa, quando il virus ha ripreso a galoppare dopo le resse in discoteca e le regole saltate nelle spiagge della Penisola.

Da oggi si torna tutti in zona rossa, per gli ultimi 6 giorni di lockdown, fino all' Epifania. Un ritorno alla normalità che rischia il posticipo in Calabria, Liguria e Veneto dove nell' ultimo monitoraggio del ministero della Salute si è registrato un Rt superiore alla soglia limite di 1.

L' epidemia si mantiene ancora grave e la notte del 31 dicembre sarà sorvegliata speciale dalle forze dell' ordine: controlli non solo sulle strade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini.

Vediamo nel dettaglio cosa sarà permesso.

Posso muovermi liberamente?

Non è possibile spostarsi tra una Regione e un' altra e nemmeno tra un Comune e un altro se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o necessità con obbligo di autocertificazione.

Sarà possibile rientrare nella mia residenza o domicilio?

Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Posso andare nella baita di montagna?

Non sarà possibile raggiungere le seconde case se situate fuori Regione e nemmeno effettuare degli acquisti: i negozi e i centri commerciali resteranno chiusi, così come i bar, i ristoranti e le pizzerie. L' asporto, però, sarà possibile fino alle ore 22.

Fare visita ad amici e parenti è consentito?

Sì, nel numero massimo di due persone non conviventi (al netto dei minori di 14 anni e delle persone disabili o non autosufficienti), una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22. Ci si potrà anche fermare a dormire.

Organizzare una festa privata è legale?

No, la presenza in casa è limitata ai conviventi più due persone. Si potrà cenare e festeggiare insieme, sempre evitando assembramenti, ma bisognerà tornare a casa entro le 22 per non violare il coprifuoco.

I veglioni in hotel e resort sono permessi?

Vietati anche i festeggiamenti all' interno delle strutture ricettive: l' ultimo Dpcm, infatti, prevede l' obbligo del servizio in camera dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio.

Posso uscire a mezzanotte?

No, il coprifuoco per Capodanno inizierà alle ore 22 e terminerà alle ore 7 del mattino: in questa fascia oraria saranno consentiti gli spostamenti dettati da motivi di lavoro, salute o necessità e con autocertificazione. Per i trasgressori sono previste multe da 400 euro fino a 1.000 euro.

Ci saranno controlli?

Sì e si concentreranno anche su eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a veglioni privati.

Fare sport e volontariato è consentito?

Si potrà svolgere attività motoria nei dintorni della propria abitazione e attività sportiva (tra cui jogging) non necessariamente nei dintorni purché in forma individuale.

Si potrà sempre svolgere attività di volontariato.

Andare in chiesa è ammesso?

Sì, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto degli orari stabiliti dal coprifuoco

CAPODANNO SÌ, MA SOBRIO IL VOSTRO VICINO VI OSSERVA

Mario Ajello per "il Messaggero"

Finalmente nessuno tormenta il prossimo - e se lo fa, è solo per provocare - con la classica domanda: «Che cosa fai a Capodanno?». Stavolta la riposta è scontata: «Niente. Ma a un certo punto, facciamoci gli auguri su FaceTime». Che barba e che noia il veglione mancato, il fine d' anno col coprifuoco parlando del tampone appena fatto e del vaccino da fare sperabilmente entro il 2021 e non alle calende greche, il cenone ristretto con congiunti e affetti stabili e zero possibilità di rimorchio e trenini danzerecci («A far l' amore comincia tuuuu....») ridotti al massimo a due o tre carrozze (io, mammeta e tu)?

Non è affatto detto che questa festa-non festa di saluto al 2020 (e non farti vedere mai più, bastardo!) stasera sarà una lagna, una tortura (in pochi si mangia meglio e spesso di più in assenza dei parenti onnivori e perfino cannibali) o un' occasione mancata.

Anzi, è l' occasione perfetta per evitare, finalmente, di trascinarsi fino all' alba da una festa all' altra. Per poi risvegliarsi all' ora di pranzo del primo gennaio con un gran mal di testa post-sbornia e la solita delusione: «Nottata inutile e faticosa, l' anno prossimo me ne vado a letto subito dopo il discorso a reti unificate di Mattarella».

Ecco, stavolta si può. Magari anche togliendosi lo sfizio di telefonare alla polizia se, nell' appartamento accanto, infuria un festone clandestino da 50 invitati, ovvero un cluster capodannesco.

I DISCORSI Infatti un italiano su due, secondo i sondaggi, è pronto a denunciare alle autorità i festaioli fuorilegge. Mentre molti genitori sono in apprensione perché in questi giorni, sbirciando nei loro profili social, si sono accorti che i figlioli stanno apparecchiando il super-capodanno alla chetichella con amici e assembramenti in qualche B&B.

E ancora: può piacere o non piacere ma nel Capodanno al tempo del Covid - in cui più del ristorante il protagonista sarà il ristoro: «Tu lo hai preso? Io lo aspetto dai tempi delle guerre puniche» - ci sarà una limitazione dei fuochi d' artificio. A Roma i botti sono vietati, in altre parti d' Italia anche ma in altre ancora no e a Napoli il governatore De Luca chiede ai cittadini di limitarli al minimo e in effetti sparare tricche-tracche mentre tanti di noi sono nelle terapie intensive o piangono lutti parrebbe fuori luogo.

Anche se perfino sul Titanic si festeggiava inconsapevolmente nel bel mezzo dell' affondamento. Resta però fino a stanotte il rebus: si spareranno meno botti del solito a causa delle restrizioni oppure in mezzo a tanta sofferenza si cercherà un balsamo nelle luminarie e nei fragori illudendosi che attutiscano per un attimo i dolori?

Saltato un Capodanno, ce ne sarà dopo 12 mesi un altro: ecco l' atteggiamento laico da tenere stanotte. Il piagnisteo sulla festa mancata già è stato fastidioso per Natale e lo diventa ancora di più in questo caso. Del resto si può bere lo stesso (gli inglesi hanno deciso: «Stavolta beviamo più del solito, il Covid merita una sbronza epocale») e il pesce non mancherà. Anzi le ordinazioni domestiche in pescheria sono aumentate del 25 per cento, anche perché i ristoranti sono chiusi (al netto dell' asporto). E il sushi ha deciso di farla da padrone: fioccano le richieste e i rider carichi di California rolls e di nigiri al salmone affolleranno le città deserte.

LA DECENZA Il vero problema potrebbe essere, almeno ai nostri occhi che pure non siamo Pierre Cardin, lo sbraco estetico. Questo, con il lockdown e lo smart working, è stato per molti l' anno della tuta o della tutona, diffusa divisa casalinga da penati del confinamento. Ma almeno a Capodanno, senza magari arrivare a cravatta e gilet, ci si potrebbe vestire non da atleti da divanoletto o da italiani in pigiama ma - almeno per questa sera speciale e possibilmente anche dopo - con un golf e un paio di pantaloni. Per le donne non serve l' outfit da prima della Scala o da Teatro dell' Opera o da tacco 12 ma neanche l' accoppiamento ciabbattone & vestaglia. E speriamo che, nella riscossa delle presentabilità, ci aiuti Skype dove non conviene sfigurare troppo.

Sui social si leggono cose così: «Quelli che stanno organizzando un festone abusivo e io positiva che sboccio con lo sciroppo a casa». Altri scrivono: «E' stato un anno troppo brutto, io brinderò un minuto dopo che se ne sarà andato». Qualcuno stanotte ricorderà la frase cult di Conte che alla vigilia del 2020 disse: «Sarà un anno bellissimo». Ma non conviene banalizzare questo Capodanno pieno di incertezze buttandola in politica. Meglio divertirsi con i racconti di chi questa festa-non festa se la godrà particolarmente: «Che bello, stavolta non ho dovuto fingere di essere ammalato pur di non andare da mia suocera, dove si mangia poco e anche male».

Niente feste di piazza. Il trio Amadeus-Frassica-Morandi però su RaiUno, con la diretta L' anno che verrà, accompagnerà il popolo verso la mezzanotte. Ma che stranissimo brindisi.