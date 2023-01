2 gen 2023 08:00

CAPODANNO INGORDO - A ISERNIA UN RAGAZZO E’ STATO OPERATO D’URGENZA DOPO AVER INGOIATO UN…CUCCHIAINO! - IL GIOVANE È ARRIVATO IN PRONTO SOCCORSO RACCONTANDO AI MEDICI L'ACCADUTO. DOPO I PRIMI ACCERTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL CASO, È STATO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LA RIMOZIONE DEL CUCCHIAINO CHE NON HA PROVOCATO DANNI…