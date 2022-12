UNA CAPPELLA DI CUI ANDARE FIERI – POLEMICA BIGOTTA A ORTONA DOVE IL SINDACO HA DECISO DI DARE A ROCCO SIFFREDI IL PREMIO 28 DICEMBRE, CHE OGNI ANNO VIENE ASSEGNATO “A UN CONCITTADINO CHE HA DATO LUSTRO ALLA CITTÀ” – IN CITTÀ C’È CHI STORCE IL NASO, MA IL PORNOATTORE GODE E COMMENTA: “LE POLEMICHE? CHE MONDO SAREBBE SENZA…”

Un premio per Rocco Siffredi, nome d'arte di Rocco Tano: e a Ortona, sua città natale, scoppia la polemica. La cittadina in provincia di Chieti in Abruzzo ha deciso di dare all’attore e regista porno il riconoscimento più ambito, il premio 28 dicembre, che ogni anno viene assegnato “a un concittadino che ha dato lustro alla città e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali“.

Decisione che ha scatenato discussioni infinite nella cittadina abruzzese dove Siffredi è nato il 4 maggio del 1964. L'onorificenza arriva, forse non a caso, mentre Netflix ha annunciato una serie tv per approfondire il lato umano e meno conosciuto di Siffredi. Si intitolaSuperSex e arriverà, in sette episodi, nel 2023, con Alessandro Borghi protagonista. Le riprese sono iniziate lo scorso 27 settembre a Roma e, nel cast, ci sono anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini.

Le polemiche nate a Ortona riguardano la natura del riconoscimento, che prende il nome dal 28 dicembre 1943, giorno in cui i nazisti abbandonarono la città. “È un messaggio molto bello, rivolto ai giovani: fate quello che avete sempre desiderato, fatelo con passione e siate tenaci, senza vergognarvi. Le polemiche? Senza, che mondo sarebbe…”, ha commentato Rocco Siffredi.

Il sindaco della cittadina, Leo Castiglione, ha così difeso la sua scelta: “Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali“.

