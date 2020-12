LA CAPPELLA SISTINA PRIMA DELLA CAPPELLA SISTINA - UN ENORME COMPLESSO DI INCISIONI RUPESTRI È STATO RINVENUTO NEL CUORE DELLA FORESTA PLUVIALE AMAZZONICA: SI TRATTA DI DECINE DI MIGLIAIA DI DIPINTI DI ANIMALI E UMANI RISALENTI A 12.500 ANNI FA E CHE SI ESTENDONO PER QUASI OTTO MIGLIA IN COLOMBIA. MOLTE DELLE INCISIONI SONO RAFFIGURAZIONI DEL MASTEDONTE O DEL PALEODAMA…

Da "it.businessinsider.com"

la cappella sistina rupestre in amazzonia 2

Un enorme complesso di incisioni rupestri è stato rinvenuto nel cuore della foresta pluviale amazzonica. Il gruppo di incisioni è talmente vasto e ben conservato da essere stato soprannominato dai ricercatori “la Cappella Sistina degli antichi”. Si tratta di decine di migliaia di dipinti di animali e umani risalenti a 12.500 anni fa e che si estendono per quasi otto miglia in Colombia.

Molte delle incisioni sono raffigurazioni di animali dell’era glaciale ormai estinti, come il mastodonte, un parente preistorico dell’elefante che non ha vagato in Sud America per almeno 12.000 anni, o del paleolama, un camelide estinto, oltre a bradipi giganti e cavalli dell’era glaciale.

la cappella sistina rupestre in amazzonia 4

Si stima che la vastità dei dipinti sia tale che serviranno generazioni per studiarli.

Il sito si trova nella Serranía de la Lindosa, in Colombia.

la cappella sistina rupestre in amazzonia 1 la cappella sistina rupestre in amazzonia 9 la cappella sistina rupestre in amazzonia 8 la cappella sistina rupestre in amazzonia 7 la cappella sistina rupestre in amazzonia 6 la cappella sistina rupestre in amazzonia 5 la cappella sistina rupestre in amazzonia 3