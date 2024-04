16 apr 2024 18:33

CAPRE E CAPRONI - AD ANAGNI SETTE PISCHELLI REGISTRARONO UN VIDEO IN CUI PRENDEVANO A CALCI UNA CAPRETTA. SONO STATI INDAGATI MA...L’INCHIESTA PER MALTRATTAMENTI È STATA ARCHIVIATA: SECONDO I GIUDICI L’ANIMALE ERA GIA’ MORTO - COSA NE HA CAUSATO IL DECESSO? RESTERÀ UN MISTERO VISTO CHE IL CORPO DELLA CAPRETTA E' STATO FATTO SPARIRE - GLI ANIMALISTI NON CI STANNO E PROMETTONO BATTAGLIA...