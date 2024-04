CAPRI E CAVOLI – I LEADER DEL G7 STANNO ARRIVANDO PER IL VERTICE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI IN UN’ISOLA BLINDATISSIMA: SONO STATE MOBILITATE 1.400 UNITÀ DELLE FORZE DELL’ORDINE, CON I SUBACQUEI DEI VIGILI DEL FUOCO A ISPEZIONARE L’ACQUA E POSTI DI BLOCCO NELLE TRE ZONE. QUELLA ROSSA È ATTORNO ALL’HOTEL QUISISANA, DOVE ALLOGGERANNO LE DELEGAZIONI – POCHI I “DIVERSIVI” RISPETTO AL PROTOCOLLO: GIUSTO UNA PASSEGGIATA IN PIAZZETTA E UN DRINK PARTY ALL’ANEMA E CORE - VIDEO: L'ARRIVO DEL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, ANTONY BLINKEN

(Adnkronos) - "Sono appena arrivato a Capri dove si svolgerà il G7 dei ministri degli Esteri. Quest'anno abbiamo l'onore e l'onere di presiederlo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un video girato al suo arrivo nell'isola e pubblicato sul suo account X.

"Perché ho scelto Capri? Ho scelto Capri perché intanto è una bellissima isola italiana, il fiore all'occhiello della Regione Campania e il fiore all'occhiello della città di Napoli. Un sito amato da tutti, quindi i miei ospiti hanno accolto con grande entusiasmo la decisione italiana di svolgere qui tre giorni di lavoro", ha proseguito Tajani, secondo cui "naturalmente parleremo della situazione in Medio Oriente, quello che è accaduto tra Iran e Israele, la situazione a Gaza, la situazione nel Mar Rosso, ma anche la guerra in Ucraina. Noi vogliamo sostenere la libertà e l'indipendenza di Kiev".

"Abbiamo invitato anche degli ospiti esterni. Ci sarà il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, ma anche il ministro degli Esteri della Mauritania, Paese che guida, in questa fase, l'Unione africana - ha aggiunto - Saranno giornate di dibattito, anche giornate di confronto. L'Italia farà sicuramente, anche grazie alle sue bellezze naturali, una bellissima figura. Avranno anche la possibilità di gustare i nostri ospiti la straordinaria cucina caprese".

Lavorare per la pace e de-escalation. Le crisi internazionali irrompono nell'agenda del G7 degli Esteri che si apre oggi in una Capri blindata da ferree misure di sicurezza e rigido rispetto dei protocolli. Fino a venerdì, sotto la presidenza italiana e la guida del ministro e vicepremier Antonio Tajani, i capi della diplomazia dei Sette grandi affronteranno una ministeriale fitta di temi di discussione ma con due strade obbligate sullo scacchiere politico internazionale: ridurre il clima di tensione e odio in Medio Oriente ed evitare che il conflitto in Ucraina si allarghi all'Europa e alla Nato.

Tajani confermerà l'impegno per una soluzione alla grave crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza promuovendo l'adesione all'iniziativa italiana «Food for Gaza» per la ripresa di un processo politico finalizzato alla soluzione «Due popoli-Due Stati». Secondo le principali cancellerie europee, un importante ruolo di persuasione potrebbe giocarlo anche la Cina: diversi sono stati gli appelli - soprattutto da Berlino e Parigi - al presidente Xi Jinping affinché possa agire in questo senso.

Linea condivisa pure dagli Usa che sostengono da tempo la necessità di forti pressioni diplomatiche su Pechino per scoraggiare le forniture di armi e componenti militari a Putin. E a Capri il segretario di Stato Antony Blinken potrebbe insistere proprio su questo punto. […]

La sicurezza

Il piano è stato definito dal Viminale d'intesa con la Delegazione della Presidenza del Consiglio per il G7 guidata dal ministro plenipotenziario Nicola Lener e dalla vice Giulia Mantini. Mobilitate 1.400 unità delle forze dell'ordine (di tutte le specialità) tra Capri e Napoli, pronti a entrare in azione i subacquei dei vigili del fuoco, posti di blocco nelle tre zone nevralgiche in cui è stata «suddivisa» l'isola (la zona rossa è attorno all'hotel Quisisana, sede del summit), check point nell'area del porto, chiuso lo spazio aereo, trasferimento delle delegazioni a bordo della nave Gregoretti della Guardia costiera scortata da unità della Guardia di finanza, divieto di attracco per i turisti nel porto di Marina Grande e Grotta Azzurra presidiata da una motonave della Capitaneria di Porto.

Un sistema di protezione imponente con misure di sicurezza innalzate anche alla luce dell'accresciuto rischio di attacchi terroristici: previsto l'impiego di droni oltre al «filtraggio» garantito dalle unità speciali dell'intelligence anti-terrorismo e dalla presenza «discreta» dei tiratori scelti. Visto l'imponente apparato di sicurezza soltanto pochi «diversivi» per le delegazioni rispetto al protocollo: ci sarà spazio per una passeggiata in piazzetta oggi pomeriggio e, giovedì sera, dopo la cena ufficiale un drink party all'«Anema e core» con musica dal vivo.

