CAPRI ESPIATORI – L’IMPRENDITORE ROBERTO RUSSO SMONTA L’INUTILE POLEMICA DEL CODACONS, CHE HA DENUNCIATO ELTON JOHN PER IL MANCATO USO DELLA MASCHERINA A CAPRI: “NON HA FATTO UN SOLO PASSO PER LE STRADE DI CAPRI PERCHÉ HA PROBLEMI A CAMMINARE. LO SPUTTANAMENTO INUTILE HA RIDICOLIZZATO IL NOSTRO PAESE” – “SE LE REGOLE VALGONO PER TUTTI PERCHÉ IL CODACONS NON HA DENUNCIATO ANCHE IL BARMAN? SEMPLICE, È UNO DEI TANTI SCONOSCIUTI CHE AL CODACONS NON INTERESSANO”

Anna Maria Boniello per www.ilmattino.it

Sicuramente finirà a colpi di carta bollata la querelle che è stata innescata dalla denuncia del Codacons contro Elton John. La famosa rockstar, tra le ultime presenze Vip a Capri. Ieri pomeriggio Roberto Russo, l’imprenditore del fashion e della moda di lusso a Capri ed amico del famoso cantante e della sua famiglia, ha diffuso una replica rivolta all’avv. Carlo Rienzi, Presidente dell’Associazione Nazionale del Codacons. La replica intende mettere la parola fine sull’inutile bagarre che è stata scatenata dal comportamento della rockstar che pur essendo all’interno di un locale sulla terrazza del bar del Grand Hotel Quisisana non indossava la mascherina.

Il barman del Quisisana di Capri, che si accingeva a concludere definitivamente e per limiti di età la propria brillante carriera nell’albergo più storico e lussuoso dell’isola di Capri, aveva chiesto di immortalare con una foto, il suo ultimo giorno di lavoro assieme ad Elton John, che da persona disponibile aveva acconsentito. Entrambe le persone nei giorni precedenti avevano fatto tamponi per propria sicurezza. Una foto con mascherina di protezione, non avrebbe avuto alcun senso e sarebbe stato forse preferibile, a questo punto, non fare la foto.

Ma la risposta di Russo non si limita solo a questa precisazione e continua con un pizzico di polemica.

L’avvocato Renzi nella propria denuncia scriveva in questi termini, al prefetto di Napoli, al sindaco del Comune di Capri e al presidente della Regione Campana, Vincenzo De Luca: «Le regole valgono per tutti, e così come i cittadini campani sono obbligati ad indossare la mascherina all’aperto, lo stesso vale anche per vip e personaggi famosi. Per tale motivo presentiamo una denuncia contro Elton John, affinché venga elevata allo stesso una sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va dai 400 a 1000 euro».

«Molto bene - replica Russo - le regole valgono per tutti ma se le regole valgono per tutti, perché il Codacons nella contestazione non ha denunciato anche . Paolo Ruggiero, il barman del Quisisana che con Elton John, altrettanto, nella foto, non indossava la mascherina? Risposta semplice - afferma Russo - Ruggiero è uno dei tanti sconosciuti che al Codacons non interessano, per essere presenti ed in prima pagina su tutti i giornali del mondo.

Se avessero denunciato solo Ruggiero e non anche Elton John, la contestazione denuncia del Codacons, non sarebbe stata pubblicata neanche sul giornale parrocchiale del Comune di Rocca di Cave in provincia di Roma, con appena 322 abitanti! Lo sputtanamento, inutile, di Elton John in tutto il mondo, per questa inutile vicenda ha ridicolizzato ancora una volta il nostro paese», conclude ancora più polemico Russo che dichiara: «Seguirò con attenzione ulteriori e futuri controlli, con denunce a seguire dell’avvocato Renzi, per altre situazioni simili sull’intero territorio italiano, che a questo punto dovranno essere verso persone normali e non Vip, come lui li chiama! Vediamo se queste notizie susciteranno l’interesse della stampa! Se multa ci sarà, ma ho seri dubbi a pensarlo, sarò ben lieto di pagarla io personalmente».

