NAPOLI IN DELIRIO PER L'IPOTESI SARRI ALLA JUVE: LA RADIO CAMPANA KISS KISS CHIAMA L'EX PRESIDENTE DELLA JUVE COBOLLI GIGLI PER SILURARE L'ARRIVO DEL TECNICO A TORINO: ''DA TIFOSO DICO NO, SARRI NON HA CLASSE, A PRESCINDERE DALLA TUTA. POI QUEL DITO MEDIO CHE MOSTRÒ AI TIFOSI JUVE SE LO PUÒ METTERE… L'AVVOCATO AGNELLI NON AVREBBE SCELTO UNO COME LUI''