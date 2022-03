CARA VI COSTA 'STA SCOPATA - IN PROVINCIA DI MONZA DUE UOMINI DI 48 E 63 ANNI SONO STATI BECCATI A FARE SESSO IN AUTO PIENO GIORNO. ORA DOVRANNO PAGARE 3.500 EURO A TESTA DI MULTA - NON APPENA UNO DEI DUE AMANTI HA VISTO A QUANTO AMMONTAVA IL CONTO DA PAGARE HA INIZIATO A INSULTARE E MINACCIARE I CARABINIERI E...

Francesco Loiacono per www.fanpage.it

Stavano facendo sesso in pieno giorno nella loro auto, senza nemmeno essersi premurati di oscurarne in qualche modo i finestrini. E così due uomini di 48 e 63 anni, il primo residente a Lecco e il secondo a Sondrio, sono stati entrambi multati e dovranno pagare una salatissima sanzione.

L'episodio, riportato dal quotidiano "Il Giorno", è accaduto nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio a Briosco, in provincia di Monza e Brianza. Sono stati i carabinieri della stazione di Giussano, che stavano passando per strada per normali controlli, a sorprendere i due in auto in atteggiamenti decisamente espliciti.

Uno dei due amanti è stato anche denunciato per minacce

I focosi amanti erano a bordo di un suv parcheggiato sulla pubblica via e senza alcun giornale o telo sui finestrini: tutti in pratica potevano vedere cosa stava accadendo all'interno. Lo hanno visto anche i carabinieri, che si sono fermati e hanno sanzionati i due, dopo averli identificati. Gli amanti dovranno pagare una multa di circa 3.500 euro a testa per atti contrari alla pubblica decenza, reato previsto e punti dall'articolo 726 del codice penale.

Non appena uno dei due amanti, il 48enne, ha visto a quanto ammontava il conto da pagare ha dato in escandescenze iniziando a insultare e minacciare i carabinieri. In questa maniera ha peggiorato la sua situazione: l'uomo è infatti stato anche denunciato a piede libero per minaccia a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti è emerso che non era la prima denuncia a suo carico: aveva infatti precedenti per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, reati contro la persona e guida senza patente. Un elenco che adesso si è allungato.