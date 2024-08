31 ago 2024 10:20

UN CARABINIERE E' STATO FERITO DURANTE UNA SPARATORIA A GIARRE, IN PROVINCIA DI CATANIA. IL MILITARE È STATO COLPITO DI STRISCIO E NON È IN GRAVI CONDIZIONI - IL CONFLITTO A FUOCO È AVVENUTO IN UN BAR: A SPARARE È STATO UN 50ENNE CHE ERA AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI DA FUOCO - L'UOMO, CHE E' STATO FERMATO, STAVA LITIGANDO CON IL TITOLARE DEL LOCALE ED ERA ANDATO VIA MINACCIANDO: "TORNO E TI SPARO"