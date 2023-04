I CARABINIERI HANNO SFRATTATO RITA JENRETTE BONCOMPAGNI LUDOVISI DAL CASINO DELL'AURORA, LA VILLA CHE CONDIVISE CON IL MARITO DEFUNTO, NICOLÒ BONCOMPAGNI LUDOVISI: "SONO TERRORIZZATA, PERCHÉ NON SO DOVE ANDARE E AFFRANTA PERCHÉ LÌ DENTRO C'È TUTTA LA MIA VITA” – A CHIEDERE E OTTENERE LO SGOMBERO SONO STATI I FIGLI DI PRIMO LETTO DEL PRINCIPE: “NON AVEVANO IL DIRITTO DI FARLO. SONO PROPRIETARIA DI UNA PARTE DI QUELLA CASA, QUELLA CHE MI VIENE FATTA È UNA VIOLENZA…”

Estratto dell'articolo di Daniela Autieri per https://roma.repubblica.it/

la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi sfrattata dal casino dell'aurora

"L'arco dell'universo morale è lungo ma si piega alla giustizia". Cita Martin Luther King la principessa Rita Boncompagni Ludovisi, appena sfrattata dal Casino dell'Aurora, la splendida villa che condivise con il marito defunto, il principe Nicolò Boncompagni Ludovisi. "Sono terrorizzata - ammette adesso osservando il cancello serrato della villa che ha abitato per oltre venti anni - impaurita perché non so dove andare e affranta perché lì dentro c'è tutta la mia vita".

[...]

Sono soprattutto i figli di primo letto di suo marito che l'hanno voluta fuori da quella casa. Cosa si sente di dirgli adesso?

sfratto del casino dell'aurora

"Semplicemente che non avevano il diritto di farlo. Sono proprietaria di una parte di quella casa, ma soprattutto ho il diritto di abitazione perché me lo riconosce la legge italiana e perché lo ha scritto mio marito stesso nel testamento. Quella che mi viene fatta è una violenza e un atto abnorme per la mia storia e la mia età".

Perché non è riuscita a trovare un accordo con i suoi figliastri?

"In realtà mi hanno chiesto 27 volte di firmare un contratto che mi riconosceva il 25% dell'eredità invece del 50% previsto da mio marito e ogni volta ho detto che ero disponibile. Poi sono scomparsi. [...]".

sfratto del casino dell'aurora

I suoi figliastri l'accusano di non prendersi cura della villa…

"Questa è una assoluta falsità. Da venti anni mi prendo cura di questo bene, la cui gestione è complessa e costosissima. Ho fatto di tutto per evitare che l'incredibile patrimonio storico del Casino dell'Aurora non andasse perduto. E ancora adesso continuo a farlo". [...]

nicolo' boncompagni ludosi con la moglie casino dell'aurora boncompagni ludovisi 3 casino dell'aurora boncompagni ludovisi 4 casino dell'aurora boncompagni ludovisi 5 casino dell'aurora boncompagni ludovisi 2 casino dell'aurora boncompagni ludovisi 77 sfratto del casino dell'aurora