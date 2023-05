18 mag 2023 18:50

I CARABINIERI INDAGANO SUGLI AUTORI DI UN VIDEO DOVE UN BAMBINO TRA I 10 E I 12 ANNI GUIDA UN'AUTO DI GROSSA CILINDRATA - NEL FILMATO, SI VEDE IL PICCOLO MENTRE SFRECCIA PER LE STRADE DI PONSACCO, IN PROVINCIA DI PISA, MENTRE IN SOTTOFONDO SI SENTONO DELLE VOCI IN LINGUA STRANIERA - IL "SIPARIETTO" SAREBBE POTUTO FINIRE IN TRAGEDIA: NEL VIDEO SI NOTANO DELLE ALTRE AUTO CHE…