CARAMBA CHE TRUFFA – A MANTOVA SONO STATE ARRESTATE CINQUE PERSONE CHE SI TRAVESTIVANO DA CARABINIERI PER DERUBARE E TRUFFARE ANZIANI – LA BANDA È RITENUTA RESPONSABILE DI 13 FURTI IN ALTRETTANTE ABITAZIONI E ACCUSATA DEL REATO DI “FALSITÀ MATERIALE”, PER AVER USATO TARGHE CLONATE E CONTRAFFATTE – NELLA ROULOTTE UTILIZZATA COME “BASE” DAI MALVIVENTI SONO STATI TROVATI DIVISE DELL'ARMA, SPRAY URTICANTI, 1.400 EURO IN CONTANTI, GIOIELLI, OROLOGI E…