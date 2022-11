CARAMELLE NON NE VOGLIO PIÙ – ALLA STAZIONE DI FRANCOFORTE UN 38ENNE HA TROVATO PER TERRA UN ASSEGNO DA 4 MILIONI DI EURO EMESSO DAL GRUPPO DI SUPERMERCATI REWE AI PRODUTTORI DI DOLCI HARIBO – DOPO AVER CONTATTATO L'AZIENDA DI CARAMELLE E AVER STRAPPATO L'ASSEGNO, SU INDICAZIONE DEGLI AVVOCATI, L'UOMO HA RICEVUTO COME RICOMPENSA UNA SCATOLA CONTENENTE SEI BUSTE DI ORSETTI GOMMOSI. E CI È RIMASTO MALE: “HO PENSATO CHE FOSSE UN PO' POCO”

HARIBO ORSETTI GOMMOSI

Trova un assegno intestato al gigante del dolce Haribo di 4 milioni di euro e lo restituisce all'azienda ma come ricompensa riceve sei pacchetti di caramelle gommose. Anouar G, 38 anni, di Francoforte, in Germania, ha notato l'assegno mentre aspettava un treno che stava prendendo per andare a trovare sua madre. Il 38enne è rimasto sbalordito quando ha visto che il valore dell'assegno era di € 4.631.538,80. «C'era scritta una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla».

Trova un assegno di Haribo e lo restituisce

ASSEGNO DA 4 MILIONI INTESTATO A HARIBO

Secondo quanto riferito, l'assegno era stato emesso dal gruppo di supermercati Rewe ai produttori di dolci Haribo, ma in qualche modo è stato perso alla stazione. Anouar ha subito contattato Haribo per comunicare all'azienda che aveva in mano un assegno intestato a loro così uno degli avvocati si è messo in contatto con lui.

La "ricompensa"

SCATOLA CON CARAMELLE HARIBO COME RICOMPENSA

Invece di chiederglielo indietro, gli hanno detto di distruggere l'assegno e di inviargli una fotografia come prova, secondo i media locali. Ha obbedito diligentemente e pochi giorni dopo ha ricevuto una scatola da Haribo contenente solo sei buste dei loro dolci.

La delusione

Secondo quanto riferito, Anouar non è rimasto deluso perché crede di aver salvato milioni all'azienda. Per Anouar la ricompensa è stata piuttosto stretta. «Ho pensato che fosse un po' economico», ha detto. Ma Haribo ha detto ai media locali: «Dato che si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo. Era il nostro pacchetto standard che abbiamo inviato come ringraziamento».

