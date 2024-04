30 apr 2024 12:02

UN CARCERE FORMATO LAGER – I FOTOGRAMMI DI UN'AGGRESSIONE A UN DETENUTO 15ENNE DELL’ISTITUTO CESARE BECCARIA DI MILANO DA PARTE DEI SECONDINI: IL RAGAZZO VIENE TIRATO FUORI DALLA CELLA DA QUATTRO UOMINI NON IN DIVISA. LO TRASCINANO PER IL CORRIDOIO, DOVE VIENE PRESO A CALCI – IN SEGUITO LO GETTANO CONTRO IL MURO FACENDOLO CADERE SU UN MATERASSO - 13 AGENTI SONO STATI ARRESTATI, OTTO SOSPESI DAL SERVIZIO