21 ago 2024 09:21

LE CARCERI ITALIANE SONO UNA POLVERIERA – CINQUE AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA E TRE DETENUTI SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE PER UNA LEGGERA INTOSSICAZIONE DOPO CHE LA NOTTE SCORSA, AL CARCERE MINORILE BECCARIA DI MILANO, È STATO BRUCIATO UN MATERASSO – DOPO L'INCENDIO, UNA VENTINA DI DETENUTI SONO STATI PORTATI IN CORTILE PER PRECAUZIONE E LÌ SONO SCOPPIATI I DISORDINI, DURANTE I QUALI UN POLIZIOTTO HA RICEVUTO ANCHE UN COLPO ALLA TESTA…