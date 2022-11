IL CARDINALE ANGELO BECCIU HA PERSO LA CAUSA CIVILE INTENTATA CONTRO MONSIGNOR ALBERTO PERLASCA, IL SUO PRINCIPALE ACCUSATORE – IL TRIBUNALE DI COMO HA CONDANNATO BECCIU A PAGARE 40MILA EURO DI SPESE LEGALI E A RISARCIRE CON 9MILA EURO PERLASCA, IL TESTIMONE CHIAVE NEL PROCESSO CONTRO L’EX NUMERO DUE DELLA SEGRETERIA DI STATO IN CORSO IN VATICANO...

giovanni angelo becciu

(ANSA) - Il Tribunale di Como ha condannato il card. Angelo Becciu a risarcire mons. Alberto Perlasca, ex capo dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, e l'amica di quest'ultimo Genoveffa Ciferri, rilevando nei confronti del porporato un "abuso dello strumento processuale" nella causa intentata contro i due per danno non patrimoniale da reato (atti persecutori), istanza che il Tribunale ha rigettato.

ALBERTO PERLASCA

Becciu è stato condannato a rifondere le spese processuali a Perlasca e alla Ciferri (oltre 20 mila euro ciascuno) e a risarcire per il danno subito Perlasca, testimone-chiave nel processo sui fondi della S.Sede, per 9 mila euro.

PAPA FRANCESCO E IL CARDINALE BECCIU ALBERTO PERLASCA angelo becciu PROCESSO A ANGELO BECCIU IN VATICANO