Maria Volpe per "www.corriere.it"

Federico Lauri in poche anni ha bruciato le tappe: da semplice parrucchiere a hair stylist fino a fashion styler. E come spesso accade si è portato dietro amori e odi. Ma anche polemiche. Ha aperto numerosi saloni di bellezza i «Federico Fashion Style» per clienti di super lusso e di fama (una delle prime sue clienti è stata Valeria Marini, ma anche Elisa Isoardi, la De Lellis e molte altre) che vanno nei sui negozi ad Anzio - sua terra natia dove ha aperto il suo primo salone - a Roma o a Milano per diventare più belle. Non a prezzi modici.

Ma il suo stile, a tratti eccessivo, non sobrio, ma fantasioso e creativo ha fatto breccia, tanto da approdare in televisione: conduce su Real Time il programma « Il Salone delle Meraviglie», nel suo genere imperdibile. Ma dicevamo i conti salati hanno fatto sobbalzare più di una cliente. E infatti mercoledì 24 giugno c’è stata una lite all’interno del suo negozio di Anzio per un conto troppo salato: 5 mila euro.

Versioni contrastanti

Vediamo le due versioni. Da una parte una cliente che chiede diversi trattamenti estetici, si trattiene molte ore, e alla fine si vede presentare il conto di 5000 euro nel negozio in piazza Pollastrini. Ne nasce una lite. È lo stesso Federico a chiamare il 113 e poco dopo con l’arrivo di una pattuglia riesce a mettere pace e la cliente accetta di pagare «solo» 1.500 euro.

Già nel giugno dell’anno scorso lo stesso parrucchiere delle star aveva risposto su Instagram all’accusa di aver battuto uno scontrino da 3.500 euro per un altro trattamento, in quel caso delle extension richieste da una giovane cliente.

Allora l’episodio accadde nel salone milanese di Lauri e lui rispose, come del resto questa volta, che esiste un listino prezzi esposto nei locali, che si può anche scaricare da una app dedicata, e che prima dell’inizio del trattamento a ogni cliente viene rilasciato un preventivo.

La sua replica su Instagram

E anche questa volta è giunto un comunicato stampa su Instagram da parte di Federico Lauri: a rettifica delle notizie diffuse da alcune testate giornalistiche locali e da taluni social, circa gli eventi accaduti ed accertati nel tardo pomeriggio del 24 giugno 2020 all’interno del salone di parrucchiere di Federico fashion style di Anzio, si comunica quanto segue: «La cliente ha richiesto le seguenti prestazioni professionali: colore, trattamento alla Keratina, taglio, shatush, maschera ristrutturante, acquisto e montaggio di numero di tre file intere di 30cm cadauna di extension Taylored di capelli naturali al 100%,piega, riflessante, trattamento Oxy Station, trattamento Olaplex.

A tal fine la cliente entrava alle ore 11 e terminava i trattamenti richiesti alle 17 . Il costo dei servizi resi alla cliente era conosciuto dalla cliente sin dall’ingresso della stessa all’interno del locale dal momento che vi è esposto il completo listino prezzi». Insomma la versione dell’hair stylist è che la cliente sapeva tutto. E che alla fine «signorilmente» è stato lui ad andarle incontro per evitare di prolungare la lite che poteva diventare rissa: ha accettato di togliere le extension per ridurre il costo finale , ma perdendoci lui soldi e tempo.

Le accuse di prezzi alti

La verità è che la personalità eccentrica e la fama immediata di Federico sono sicuramente al centro dell’attenzione mediatica. E recentemente anche alcuni influencer avevano accusato Lauri di avere prezzi troppo alti, ma lui aveva rispedito al mittente le accuse: «Alcuni esponenti del web mi hanno accusato di avere dei prezzi troppo alti. Ma pensi che nel Salone di Anzio una piega costa ancora 12 euro. Il prezzo sale a 30 euro a Milano.

Chi critica deve capire che il prezzo è calibrato sulle richieste che vengono fatte. Se vai al supermercato un etto di mortadella ti costa due euro, ma se prendi anche altre cose più costose è ovvio che è il prezzo sale».

Una passione nata a 13 anni

Insomma uno che non le manda a dire. Nato ad Anzio (Roma) il 5 ottobre 1989, e a 13 anni , subito dopo scuola, Federico ha iniziato a lavorare da un barbiere, facendo shampoo ai clienti e imparando un mestiere. Il tempo gli ha dato ragione: dopo molti sacrifici, il giovane è riuscito a crearsi un proprio impero.

Federico ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si è allargato con un negozio in corso Como (Milano) e uno in Sardegna. In anni più recenti ha inaugurato un salone in piazza di Spagna (Roma), uno a Roma Eur e un sesto a Napoli. Il suo obiettivo? Arrivare a Dubai. fino al successo televisivo de «Il salone delle meraviglie».

