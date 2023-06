CARI DUCHI È FINITA LA PACCHIA: SE VOLETE GUADAGNARE DOVETE LAVORARE – CLAMOROSA BATTUTA D’ARRESTO PER IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE: SPOTIFY HA DECISO DI CHIUDERE IL CONTRATTO DA 20 MILIONI DI DOLLARI CON LA COPPIA – PARE CHE I DUE NON RICEVERANNO IL “PAGAMENTO COMPLETO” PER SCARSA PRODUTTIVITÀ: LA DUCHESSA SI È LIMITATA A LAVORARE A 12 PUNTATE, MA LA PIATTAFORMA SI ASPETTAVA DI AVERE A DISPOSIZIONE ALTRO MATERIALE CHE…

Estratto dell'articolo di www.agi.it

harry e meghan markle

Clamorosa battuta d'arresto per i duchi di Sussex. L'accordo multimilionario tra il gruppo mediatico del principe Harry e sua moglie Meghan Markle e il colosso dello streaming Spotify sta per chiudersi; e il podcast Archetypes dell'ex attrice non vedrà una seconda stagione.

Spotify e la società di produzione audio di Meghan e del principe Harry, Archewell Audio, hanno diffuso una nota congiunta sostenendo di aver "concordato di separarsi" ed essere "orgogliosi" della serie "realizzata insieme". Meghan e il secondogenito di re Carlo III firmarono alla fine del 2020 un accordo da 20 milioni di dollari con Spotify, ma - secondo gli addetti ai lavori vicini al colosso dello streaming - la coppia non ha soddisfatto il benchmark di produttività per ricevere il pagamento completo, scrive il Wall Street Journal.

harry meghan markle podcast spotify

I duchi di Sussex hanno prodotto solo una serie con la loro etichetta di podcast, Archewell Audio: lo spettacolo chiamato 'Archetypes' è stato super-plublicizzato dalla piattaforma su vari mercati e ha attirato migliaia di ascoltatori, attratti dalle conversazioni della duchessa con donne influenti. Ma secondo Variety, che ha citato una fonte anonima, Spotify si aspettava di ricevere più materiale.

meghan markle principe harry 5

Harry e la duchessa del Sussex stanno adesso cercando un nuovo spazio per i loro contenuti. La notizia arriva dopo che fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che i duchi non faranno più documentari 'a cuore aperto', come quello prodotto la scorsa stagione, né pubblicheranno altre memorie o si concederanno per altre clamorose interviste contro la Famiglia reale, poiché non hanno "più nulla da dire".

meghan markle meghan markle e il principe harry meghan markle principe harry 2 principe harry meghan markle 4 principe harry meghan markle harry 2 principe harry meghan markle 3 meghan markle harry 3 principe harry meghan markle 2 meghan markle principe harry 4