(ANSA) - Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA, dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi.
Vaccino Covid VACCINO COVID LA QUARTA DOSE - VIGNETTA BY BUCCHI
CARI NO-VAX, INIZIATE A SCOPRIRE IL BRACCIO - L'ORIENTAMENTO DEL GOVERNO È DI INTRODURRE L'OBBLIGO DI VACCINO PER CHI HA PIÙ DI 50 ANNI. È QUANTO EMERGE DALLA CABINA DI REGIA IN CORSO A PALAZZO CHIGI...-
(ANSA) - Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA, dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi.
Vaccino Covid VACCINO COVID LA QUARTA DOSE - VIGNETTA BY BUCCHI
COME TI SPALMO IL CARO ENERGIA - PER ATTENUARE LA STANGATA IN BOLLETTA, IL GOVERNO HA PREVISTO UN FONDO DI UN MILIARDO CHE CONSENTE LA DILUIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI AI RIALZI DEI PREZZI DI ELETTRICITÀ (+55%) E METANO (+42%) PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO - GLI UTENTI POSSONO ANCHE PROVARE A CERCARE OFFERTE PIÙ CONVENIENTI SUL MERCATO LIBERO, MA IN QUESTO MOMENTO SARÀ DIFFICILE RIUSCIRE A TAGLIARE I COSTI…
PER UN’ALITALIA CHE VIENE SALVATA C’È UNA “AIR ITALY” CHE FALLISCE. L’EX MERIDIANA CHIUDE BARACCA: IERI LA COMPAGNIA HA INVIATO 1322 LETTERE DI LICENZIAMENTO, SENZA ALCUNA PROSPETTIVA DI RILANCIO – I SINDACATI CHIEDONO ANCORA UN TAVOLO COL GOVERNO. MA COSA C’È RIMASTO DA SALVARE? IL TENTATO RILANCIO CON “QATAR AIRWAYS” , LA CRISI DELLA PANDEMIA E LA BOTTA FINALE A OTTOBRE, QUANDO LA COMPAGNIA HA PERSO I COLLEGAMENTI LOCALI TRA LA SARDEGNA E IL RESTO D’ITALIA…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CONTRORDINE: PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE – AL POSTO DI AFFIDARVI A DIETE CHE PROMETTONO DI FAR PERDERE PESO A TEMPO RECORD, METTETE IN TAVOLA ALIMENTI A CALORIE NEGATIVE. IN QUESTO CASO POTRETE DIMAGRIRE MANGIANDO – VI CHIEDETE COME SIA POSSIBILE? IN BASE A QUESTA TEORIA, SE UN ALIMENTO È PARTICOLARMENTE POVERO DI CALORIE, PUÒ SUCCEDERE CHE L'ENERGIA SPESA PER DIGERIRLO SUPERI QUELLA IMMAGAZZINATA…