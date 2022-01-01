CARI NO-VAX, INIZIATE A SCOPRIRE IL BRACCIO - L'ORIENTAMENTO DEL GOVERNO È DI INTRODURRE L'OBBLIGO DI VACCINO PER CHI HA PIÙ DI 50 ANNI. È QUANTO EMERGE DALLA CABINA DI REGIA IN CORSO A PALAZZO CHIGI...

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ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI

 

 (ANSA) - Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l'ANSA, dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi.

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PER UN’ALITALIA CHE VIENE SALVATA C’È UNA “AIR ITALY” CHE FALLISCE. L’EX MERIDIANA CHIUDE BARACCA: IERI LA COMPAGNIA HA INVIATO 1322 LETTERE DI LICENZIAMENTO, SENZA ALCUNA PROSPETTIVA DI RILANCIO – I SINDACATI CHIEDONO ANCORA UN TAVOLO COL GOVERNO. MA COSA C’È RIMASTO DA SALVARE? IL TENTATO RILANCIO CON “QATAR AIRWAYS” , LA CRISI DELLA PANDEMIA E LA BOTTA FINALE A OTTOBRE, QUANDO LA COMPAGNIA HA PERSO I COLLEGAMENTI LOCALI TRA LA SARDEGNA E IL RESTO D’ITALIA…

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