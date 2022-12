CARI PORCELLINI PIPPAROLI, NON C’E’ SOLO ONLYFANS: DA ADULTNUDE A UNLOCKD, SONO MOLTE LE PIATTAFORME CHE PROPONGONO CONTENUTI A PAGAMENTO - BARBARA COSTA: “CI SONO APP CHE PUNTANO VERSO UN PUBBLICO SPECIFICO COME "FEET FINDER", ATTA AI FETICISTI DEI PIEDI, E "JUSTFORFANS", UN’APP PER MASCHI GAY. POI C’E’ "SKEEPING" CHE E’ ITALIANA. SU "MODELHUB" TROVI LE PORNOSTAR LE PIÙ FAMOSE. POI C’E’ "MANYVIDS", COMMUNITY DI GRAN LIBERTÀ, UN PARADISO VIRTUALE DI CHAT, WEBCAM, E PORNO TUBE…”

Barbara Costa per Dagospia

Se c’è un settore in continua ascesa e espansione, è quello delle app porno amatoriali. Ne nascono a valanga, inseguendo il boom della più scaricata, OnlyFans. Se esteticamente sono suoi cloni, e se OnlyFans rimane al primo posto per numero di adepti e per i profitti che chi ci sa fare vi sa conquistare, app su app – e spesso pure col richiamo "fans" nel nome – si fanno avanti, toste. E sono app che, garantendo stessi sistemi e piaceri di eros via etere di OnlyFans, attraggono creator esigendo meno tasse.

Se OnlyFans tassa al 20 per cento, vi sono app concorrenti che si accontentano di meno, come "AdultNode", o "Unlockd", che si trattengono il 15, e addirittura "Scrile Connect" che ne vuole… zero! E ci sono app che si prendono di più ma offrono più servizi interattivi, e app che non hanno i divieti di OnlyFans su show di sesso sadomaso particolarmente sadici.

pornhub instagram

Ci sono anche app che puntano verso un pubblico specifico come "Feet Finder", atta ai feticisti dei piedi, e "JustForFans", un’app porno per creator e abbonati in gran parte maschi gay (e che si pappa il 30 per cento di tasse), e "Skeeping", app porno italiana che richiama un pubblico di compatrioti. E a proposito di porno gusti italiani, le rilevazioni non mentono: tra le app di porno camming, da noi la più frequentata è "CAM4". Da tenere d’occhio la neo app "HeyPorn", le sue "HeyStars", che sono spesso celebri pornostar, nonché i suoi pagamenti in "HeyCoin".

loyalfans melody jay

Tutte app che hanno preso a modello OnlyFans, e per insidiarla approfittando di ogni suo passo falso, e infatti: ricordate quando OnlyFans annunciò il bando dei sex creator sui suoi lidi? Seppur tale decisione rientrò in 24 ore – eh, troppi soldi si portano via, questi porno creatori! – non è mancato chi ha lasciato OnlyFans per passare alla concorrenza. La sex creator Romi Chase, appena OnlyFans ha annunciato il bando, l’ha mollata per "LoyalFans", portandosi appresso il suo folto e allupato seguito.

astrodomina loyalfans (3)

Fedelissimi e foraggianti p*pparoli che l’hanno accompagnata in una diaspora di quattrini che ha reso chiaro a OnlyFans che le curve delle sue performer smuovono ormoni, sì, ma pure denaro notevole! I soldi sempre e ovunque sono l’unico argomento che conta (altro che la moralità!) e LoyalFans è app che impensierisce OnlyFans per le strategie che dispiega: mirati premi e risalto dei creator che più vi guadagnano e più a LoyalFans fanno guadagnare: ogni mese un creator è posto in primo piano e seguito e intervistato per una pubblicità reciproca che ingrossa introiti per tutti.

loyalfans skyler marie

E sono creator BDSM come la mistress AstroDomina, creator milf dalle chiappe contanti come Melody Jay, creator che attirano verso LoyalFans nuovi modelli e che spingono gli altri a pornare più e meglio per salire a Miglior creator del Mese. Non solo. LoyalFans organizza masterclass per istruire i suoi creator alla raccolta di sempre più abbonati, come mantenerli fedeli, come immettere correttamente il prodotto porno in social non porno, e in canali non porno come YouTube che però ammettono serial sul porno (come "Shameless in the South", che segue la vita vera dei sex creator del sud degli Stati Uniti, ovvero quello più religioso e conservatore).

"ModelHub" è l’app porno dove trovi le pornostar le più famose e per questo motivo: è l’app "figlia" di Pornhub, funzionalmente a esso connessa, un marketplace porno che si bea dello sterminato bacino di utenza di Pornhub. Il quale non si è disperato quando a settembre Instagram gli ha chiuso l’account. Evidentemente chi guida Instagram può fare a meno delle entrate di una pagina da 13,1 milioni di followers, e certo Pornhub non ne ha risentito in social battage. Ci sono altri social che non cedono a paure e lagne di lobby religiose e di spaventati governi, e tra questi (ancora) c’è Twitter che consente di postare contenuti più che espliciti.

loyalfans (11)

Che farà Elon Musk? Di sicuro lo sa che Twitter già c’ha (mal)provato a inserirsi nel turbinoso mercato delle app porno: mesi fa lanciò - in prova - l’opzione "Super Follow", in cui ogni maggiorenne che voleva poteva caricare materiale hard da vendere a maggiorenni in abbonamenti mensili a tre livelli (2,99 dollari, 4,99, e 9,99). Ricavi da cui Twitter sottraeva il 3 per cento per lordi sotto i 5 mila dollari, e il 20 per cento se superiori.

Ma dopo soli 7 mesi Super Follow è stato stoppato: Twitter si è dichiarato incapace di monitorare con risultati efficaci le clip girate, di ben verificare la maggiore età dei venditori e dei clienti, e la consensualità di ogni atto. E però non è che i twittaroli in cerca di porno svago si sono ammosciati per il dietrofront: tra le app porno predilette (e con tante pornostar) spicca "ManyVids", e qui siamo oltre la basica porno app, perché ManyVids è una community di gran libertà, un paradiso virtuale di chat, webcam, e porno tube.

