“SE GUADAGNATE 1300 EURO AL MESE È COLPA VOSTRA” – LA 21ENNE STELLINA DI “ONLYFANS” ELISA ESPOSITO FA LA MORALE AI SUOI HATERS DIMENTICANDOSI CHE MAGARI NON TUTTI PER VIVERE VOGLIONO FAR VEDERE IL CULO SU INTERNET: “VI RODE CHE A 19 ANNI UNA RAGAZZA COSÌ GIOVANE HA COMINCIATO A GUADAGNARE TUTTI QUESTI SOLDI" - LA VITA DA INFLUENCER NON È FACILE COME VEDETE, DIETRO OGNI VIDEO C'È UN LAVORO LUNGO, CI FACCIAMO IL CULO” (IMMAGINIAMO LA FATICA PER DIVENTARE LA PROF DI CORSIVO...)