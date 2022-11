14 nov 2022 17:25

CARLO CHI? – PRIMO COMPLEANNO DA REALE PER CARLO III CHE, DOPO UNA VITA AD ASPETTARE, FESTEGGIA I 74 ANNI DA RE. PECCATO CHE NESSUNO DEI VIPPONI, CHE PRIMA SI SPERTICAVANO IN LODI E AUGURI PER LA REGINA ELISABETTA, SI SIA RICORDATO DEL SUO COMPLEANNO. PER L’OCCASIONE LUI HA POSTATO UN NUOVO RITRATTO, MA PARE NON FREGHI UNA CEPPA A NESSUNO…