CARLO, IMPARA DA MAMMÀ: PER AVERE IL CONSENSO DEI SUDDITI DEVI STARE ZITTO!

Re Carlo ha goduto di un'ondata di consensi da quando è succeduto alla regina Elisabetta come nuovo monarca della Gran Bretagna. Ma per mantenere questo consenso c’è una condizione: Carlo deve seguire l’esempio della madre e deve tenere le opinioni per sé.

Un sondaggio YouGov per il quotidiano Times ha rilevato che il sostegno a Charles, 73 anni, è aumentato da quando è diventato re rispetto ai sondaggi all'inizio di quest'anno. C'è stato un aumento di consenso simile nel sostegno a sua moglie Camilla: ora il 63% pensa che sarà un buon re, con un aumento di 24 punti percentuali da marzo, mentre il 15% crede che farà un cattivo lavoro, rispetto al 31% di sei mesi fa.

«Ma dovrà adattarsi e rimanere in silenzio sulle sue opinioni politiche. Era in anticipo sui tempi su cose come il clima, ma dovrà stare molto più attento ora a ciò che dice» sostengono gli esperti della corona inglese.

Avendo aspettato più a lungo di qualsiasi altro erede per diventare re, Carlo si è ritagliato un ruolo per parlare di temi come il cambiamento climatico, l'architettura e la medicina alternativa.

Per i critici, stava interferendo in questioni politiche che non riguardavano i reali, in contrasto con sua madre che ha tenuto nascoste le sue opinioni personali durante i suoi 70 anni di regno e non ha mai rilasciato un'intervista.

Ma i sostenitori affermano che alcune delle sue opinioni sono state visionarie. Ma ora lui stesso sa di dover cambiare regime come ha annunciato nel suo primo discorso.

