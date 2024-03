CARLO IS BACK! – PRIMO GRANDE IMPEGNO PUBBLICO PER IL SOVRANO IN CURA PER IL CANCRO: IL RE È ARRIVATO ALLA CAPPELLA DI SAINT GEORGE A PIEDI PER LA MESSA DI PASQUA E, SORRIDENTE E APPARENTEMENTE PIENO DI ENERGIA, SI È FERMATO A SALUTARE LA FOLLA - AL SUO FIANCO LA REGINA CAMILLA CHE IN QUESTI TRE MESI ORRIBILI PER LA CASA REALE HA TENTATO DI TENERE IL TIMONE – DOPO LA MESSA NON È STATO PREVISTO IL CLASSICO PRANZO DI PASQUA: NESSUN RITROVO IN GRANDE PER LA FAMIGLIA PER…- VIDEO

Estratto dell'articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

re carlo e la regina camilla alla messa di pasqua 5

Messa breve e nessun pranzo di Pasqua per Re Carlo che oggi — nonostante il cancro — torna con il primo, grande impegno ufficiale in pubblico.

Alla cappella di Saint George accanto al maniero di Windsor dal quale — bel tempo e salute permettendo — ha deciso di arrivare a piedi per salutare la folla. Come un anno fa quando aveva guidato i Windsor al rito pasquale. Al suo fianco la regina Camilla che in questi tre mesi orribili per la House of Windsor che ha iniziato il 2024 in modo doloroso, ha saputo tenere il timone. […]

E se non è stato previsto dopo la Messa di Pasqua un pranzo pasquale come è sempre stato tradizione dei Windsor, non ci sarà neppure il gran ritrovo di famiglia al quale da sempre la famiglia reale era abituata.

re carlo e la regina camilla alla messa di pasqua 1

La necessità di preservare la fragile salute del sovrano che continua la sua terapia anti-cancro, hanno consigliato infatti la presenza con il re soltanto di pochi esponenti della famiglia.

[…] Oggi invece William e Kate con i tre figli sono lontani, nella tenuta di Amner Hall dove avevano passato anche i lunghi mesi di pandemia. In mezzo alla campagna, con protocollo e cerimoniale ridotto, la vita di una famiglia (quasi) qualsiasi.

re carlo alla messa di pasqua 1

Ma se la Pasqua dei Windsor quest’anno è a ranghi e cerimoniale ridotti, è a tutti gli effetti il momento di svolta dopo un primo trimestre da dimenticare: «Il segno che le cose stanno migliorando come si auspicava il re» secondo fonti vicine al palazzo.

Il re avrebbe infatti in programma di prendere parte non solo alla cerimonia del Trooping the Colour con i festeggiamenti per il suo compleanno ufficiale il prossimo 15 giugno […] avrebbe anche in programma di presenziare — con una delegazioni di Windsor — alle grandi celebrazioni per l’80mo anniversario del D-Day, una settimana prima il 6 giugno.

re carlo alla messa di pasqua 3

Un progressivo ritorno sulla scena insomma, a conferma che i medici sono fiduciosi delle capacità di ripresa del sovrano […]

re carlo alla messa di pasqua 6 re carlo alla messa di pasqua 5 re carlo e la regina camilla alla messa di pasqua 2 re carlo e la regina camilla alla messa di pasqua 3 re carlo e la regina camilla alla messa di pasqua 4 re carlo alla messa di pasqua 4 re carlo alla messa di pasqua 2