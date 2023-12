CARLO DA RICOVERO – IL RE HA NOMINATO, COME CAPO DELLO STAFF DEI DOTTORI DELLA ROYAL FAMILY, MICHAEL DIXON, SUO GRANDE AMICO E MEDICO SPECIALIZZATO IN OMEOPATIA E MEDICINA ALTERNATIVA – PARLIAMO DI UNO CHE CURA L’IMPOTENZA CON L'ERBA DELLA "CAPRA ECCITATA", IL TUMORE CON PIANTE E ALCOLICI E USA L’AROMATERAPIA PER LE VERRUCHE - LA NOMINA SAREBBE AVVENUTA IN GRAN SEGRETO SUBITO DOPO LA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA, MA L'UFFICIALITÀ È ARRIVATA DOPO CHE...

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

È controversa e già desta polemiche la decisione di re Carlo III di nominare, discretamente, un medico omeopata a capo dello staff di dottori della Royal Family. Il professionista in questione si chiama Michael Dixon, è un grande amico del monarca 75enne e da decenni promuove cure inspirate all’omeopatia. Alcune delle quali decisamente bizzarre, come l’Epimedium, in inglese anche detta (traduzione) “erba della capra eccitata”, per curare l’impotenza.

La nomina del 71enne Dixon […] è stata rivelata dal Sunday Times. […] A quanto pare, sarebbe avvenuta subito dopo la morte della regina Elisabetta II l’anno scorso. […] Dixon è presidente del College of Medicine, un gruppo che fa campagna affinché l’omeopatia e la medicina alternativa siano finanziate dalla sanità pubblica britannica Nhs. Un’associazione nata da un’altra legata a Carlo, la Prince’s Foundation for Integrated Health, di cui Dixon era direttore medico e che poi ha chiuso nel 2010 per uno scandalo finanziario, tra accuse di truffa.

Secondo il settimanale britannico, l’ex medico della sanità pubblica Dixon si sarebbe convertito all’omeopatia e alla medicina alternativa dopo aver conosciuto una “guaritrice” cristiana nella sua clinica. La donna, di cui non si conosce il nome, promuoveva stravaganti cure come “passare le mani lentamente su tutto il corpo del paziente affinché vi entri la luce bianca”. Un metodo, secondo Dixon, “utile per aiutare malati cronici”.

In un’altra circostanza, Dixon ha dichiarato che “l’omeopatia può avere effetti benefici, lo dicono i dati scientifici”, aggiungendo che un mix di erbe e alcolici potrebbe "uccidere cellule tumorali”. Negli anni scorsi, Dixon ha lodato anche trattamenti come la controversa “Terapia del campo di pensiero” (Tft) per la salute mentale e contro le fobie. Una pratica definita “pseudoscienza” dalla American Psychological Association.

[…] il medico di Carlo è un fan dell’aromaterapia, dei santoni che dicono di rimuovere le verruche con i loro poteri, e del “Devil’s Claw”, ossia dell’utilizzo di arbusto africano per lenire i dolori. […] L’anno scorso, nella sua allora residenza Clarence House, il re ha ospitato un gruppo di sostenitori della medicina alternativa, evento organizzato proprio da Dixon. Uno dei partecipanti era nientemeno che Tony Pinkus, un personaggio censurato dalla medicina tradizionale nel Regno Unito dopo aver offerto false cure contro la meningite nei bambini.

La sanità pubblica britannica Nhs ha sempre derubricato i rimedi dell’omeopatia come “effetto placebo nel migliore dei casi, incorporarli nella Nhs sarebbe solo uno spreco di denaro”, come disse l’allora presidente Sir Simon Stevens nel 2017. Un anno dopo, nonostante le parole di Stevens, Carlo e Dixon annunciarono un progetto per creare in futuro un centro omeopatico di eccellenza in un ospedale pubblico inglese.

