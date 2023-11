CARLO RITENTA: SARAI PIÙ FORTUNATO – IL PRINCIPE HARRY SFANCULA IL PADRE PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI MESI: IL DUCA HA DETTO NO ALL’INVITO DEL RE DI ANDARE IN INGHILTERRA PER FESTEGGIARE IL SUO 75ESIMO COMPLEANNO – HARRY VORREBBE LE SCUSE PUBBLICHE PER LA MOGLIE MEGHAN MARKLE, MA A BUCKINGHAM PALACE NON HANNO ALCUNA INTENZIONE DI CALARE LE BRAGHE DAVANTI ALLA DONNA CHE STAVA FAR IMPLODERE LA MONARCHIA – CHI SARÀ SICURAMENTE CONTENTA DELLO STATUS QUO È CAMILLA CHE…

Estratto dell'articolo di Maria Corbi per www.lastampa.it

re carlo principe harry

[…] Harry ha declinato l’invito e non ci sarà martedì prossimo, 14 novembre quando il padre soffierà sulle candeline in diversi festeggiamenti, alcuni pubblici come i due ricevimenti «afternoon tea» a Dumfries House in Scozia nell’Est Ayrshire e a Highgrove nel Gloucestershire, la sua amata tenuta di campagna, luogo che ha sempre fatto da schermo all’amore con Camilla.

principe harry re carlo

[…] Un amico di Charles ha detto al Sunday Times: «Quando il re arriva alla fine di un’altra giornata lavorativa di successo e pensa alla sua famiglia, avrà sempre una fitta al cuore per un problema che non è stato ancora in grado di risolvere». E' la seconda volta che Harry evita il padre così platealmente. A settembre declinò l'offerta del re di raggiungerlo a Balmoral nell'anniversario della morte della regina Elisabetta, nonostante fosse in visita in Gran Bretagna. Andò invece da solo a Windsor, nella cappella di San Giorgio dove riposa la nonna. Un gesto affettuoso di un nipote ma anche una sfida al resto della royal family.

carlo rivela di voler evitare un'aspra battaglia con harry3

Certamente la regina Camilla non si straccerà le vesti per questa assenza, visto che ancora non ha perdonato al figliastro di averla dipinta nel suo libro Spare come la matrigna cattiva delle favole («una donna pericolosa» capace di manipolare la stampa a suo favore e contro di lui).

Ma Harry è deciso a non arretrare dalla sua posizione fino a che in famiglia non verrà nuovamente accettata la moglie Meghan, considerata «non gradita» alle riunioni di famiglia. D’altronde nessuno può dimenticare come abbia tentato di fare implodere la monarchia, dipingendone i suoi membri come «razzisti», persone chiuse nel loro piccolo mondo antico fatto di regole assurde e privilegi. Insomma, Harry vuole le scuse. Ma poiché anche Camilla pretende altrettanto, sembra che i tempi migliori siano lontani a venire.

il principe carlo e camilla

[…] William […] non ha mai sopportato i comportamenti scomposti, o liberi, a secondo del punto di vista di Harry. Contestandogli il fatto di non avere e di non prendersi, a differenza sua, le responsabilità imposte dal rango e dal ruolo. «Gli hanno sempre perdonato tutto», avrebbe detto a un amico, «a differenza di quello che fanno con me e Kate». E sembra che riferendosi a lui non dica «mio fratello», ma il duca di Sussex, il titolo che gli concesse la nonna poco prima del suo matrimonio con Meghan.

[…]

il principe william con carlo harry carlo, william, kate meghan e harry re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton il principe carlo con harry famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle il principe harry 1 re carlo iii re carlo e il principe harry william harry e carlo ai funerali di diana