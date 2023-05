CARLO VAL BENE UNA VACANZA – È BOOM DI ROMANI CHE HANNO SCELTO DI VOLARE A LONDRA PER RESPIRARE L’ARIA DELL’INCORONAZIONE: TROVARE UN BUCO DOVE ALLOGGIARE IN CITTÀ È PRESSOCHÉ IMPOSSIBILE, MA CHI CI È RIUSCITO HA GONFIATO LE TASCHE DELLE COMPAGNIE AEREE – SOLO LA LOW COST VUELING HA AVUTO UN AUMENTO DEL 27% DEL NUMERO DEI PASSEGGERI E…

Estratto dell'articolo di Giampiero Valenza per "Il Messaggero"

Se Parigi val bene una messa, come disse Enrico di Navarra che per diventare re di Francia si fece cattolico, è vero pure che Londra e Re Carlo valgono bene una vacanza. È boom nella Capitale tra i turisti che hanno scelto la City come meta per respirare l'aria dell'incoronazione di sua maestà prevista domani.

[…] La compagnia aerea low cost Vueling ha confermato questo trend: Roma Fiumicino-Gatwick ha avuto un aumento del 27% del numero dei passeggeri che hanno prenotato un volo tra il primo e il 7 maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. […]

Molti migranti capitolini a Londra sono affascinati dalla cerimonia che colora già le strade del Regno. Ma tanti arricciano il naso. «Provo un misto di insofferenza e distacco, è un'istituzione che mi sembra fuori dal tempo - commenta Andrea Pisauro, nato a Prati e che oggi fa il ricercatore di neuroscienze proprio nel Regno Unito - Si sono spesi circa 250 milioni di sterline per rinsaldare un'istituzione ereditaria che non ha un senso storico e che induce un sentimento di sudditanza. Ci sono molti inglesi repubblicani che hanno ricevuto lettere "intimidatorie": la polizia ha poteri preventivi di poter controllare e bloccare manifestanti. Se io fossi inglese, protesterei. Da italiano mi sento orgoglioso della scelta repubblicana fatta 70 anni fa».

Anche Marica è a Londra. Originaria di Centocelle, in questi giorni si barrica in casa, un po' come quando a Roma ci sono le grandi manifestazioni. «Non credo di voler andare in giro in questi giorni - spiega - C'è davvero tanta gente in città».

