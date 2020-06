LA CARNEFICE TRAVESTITA DA VITTIMA - IN PROVINCIA DI TORINO LA 25ENNE RUSSA ELIS GONN ACCOLTELLA UN BARISTA ACCUSANDOLO DI AVANCES DURANTE UN COLLOQUIO - MA LA RAGAZZA DUE ANNI FA SFREGIÒ UN PRETE CON L'ACIDO IN NICARAGUA DICENDO DI ESSERE STATA “INDOTTA DAL DIAVOLO” - ERA STATA CONDANNATA A OTTO ANNI MA, FINITA AI DOMICILIARI, È SCAPPATA ARRIVANDO IN ITALIA DOVE HA OTTENUTO ANCHE LO STATUS DI RIFUGIATA…

Un commerciante di 47 anni, titolare di un bar, è stato accoltellato a Castiglione Torinese, in provincia di Torino, nel suo locale in via San Donato 82. A ferirlo sarebbe stata una ragazza russa di 25 anni, Elis Gonn, residente a Torino ma residente nello stesso paese: dopo il suo arresto, ieri, avrebbe detto di averlo fatto perché il 47enne, con il quale aveva avuto un colloquio di lavoro, ci aveva provato con lei.

Ma le presunte avances, racconta TorinoToday, sarebbero in realtà un pretesto: la giovane infatti poco meno di due anni fa aveva un precedente di aggressione nei confronti di un uomo. Accadde a Managua (Nicaragua), dove Elis aveva lanciato acido contro un prete, Mario Guevara, vicario della cattedrale: il religioso era rimasto sfregiato in volto e la russa aveva detto di averlo fatto perché «indotta dal diavolo».

Per quella storia era stata condannata a otto anni di carcere nel maggio 2019, ma scarcerata per scontare la pena ai domiciliari era scappata arrivando in Italia. Qui aveva ottenuto lo status di rifugiata perché perseguitata in Russia, per la sua appartenenza ai movimenti femministi. La 25enne, che dovrà affrontare il processo per tentato omicidio ai danni del barista, potrebbe dunque essere estradata in Nicaragua dove deve scontare la pena.

