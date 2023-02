CARNEVALE CRIMINALE – VICINO PARMA UN GRUPPO DI RAGAZZI HA FESTEGGIATO IL CARNEVALE RICREANDO LA SCENA DELL’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO: NEL VIDEO SI VEDONO GLI UOMINI TRAVESTITI DA AGENTI CHE PORTANO NEL VAN IL FINTO BOSS – A NAPOLI, I GENITORI HANNO TRAVESTITO I BAMBINI DA MESSINA DENARO FACENDOGLI INDOSSARE IL FAMOSO CAPPOTTO DI MONTONE CON CUI È STATO ARRESTATO. TRA I TRAVESTIMENTI C'ERA ANCHE… - VIDEO!

1. RIPRODUCONO L’ARRESTO DI MESSINA DENARO PER I FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE: LA SCENA È CURATA IN OGNI DETTAGLIO – VIDEO

carnevale 2023 arresto matteo messina denaro 1

Passamontagna, giubbotti antiproiettili con tanto di scritta SWAT (le squadre d’assalto speciali americane), montone e cuffia chiari. La scena è curata in ogni dettaglio. Talmente precisa che è impossibile non capire subito cosa riproduce: la cattura del boss Matteo Messina Denaro.

La messinscena, impressionante per l’attenzione ai dettagli, è stata organizzata dagli abitanti di Borgotaro, comune di nemmeno 7mila abitanti in provincia di Parma, in occasione del carnevale. […]

2. DA MESSINA DENARO ALLA CONTRABBANDIERA: A NAPOLI IL CARNEVALE DEI BAMBINI È UN OMAGGIO ALLA CRIMINALITÀ

carnevale 2023 arresto matteo messina denaro 2

Qualcuno aveva messo in guardia: dopo aver spopolato sul web, a carnevale il "Messina Denaro style" potrebbe riversarsi sulle strade. E così è stato. A Napoli qualcuno ha pensato di travestire i propri figli con lo stesso outfitt del boss mafioso nel giorno dell'arresto. Ma non solo: sul web sono circolati video di una bambina travestita da contrabbandiera di sigarette, con tanto di pacchetti e stecche in bella vista sul tavolino in plastica allestito per le vie di Napoli. […]

carnevale 2023 arresto matteo messina denaro 4 carnevale 2023 bambino vestito da matteo messina denaro 2 carnevale 2023 bambino vestito da matteo messina denaro 1 carnevale 2023 arresto matteo messina denaro 5 carnvale 2023 bambina travestita da contrabbandiera di sigarette carnevale 2023 arresto matteo messina denaro 3